Біатлон: Україна на останній стрільбі втратила бронзу Кубка світу в естафеті
Збірна України стала шостою у змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Нове Место
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За збірну України у змішаній естафеті у Нове Место (Чехія) виступали Олена Білосюк, Юлія Джима, Артем Прима та Антон Дудченко.
Україна опинилася серед лідерів на другому етапі, коли Джима передала естафету Примі третьою. Українському біатлоністу вдалося втриматися у трійці найкращих перед вирішальним етапом.
Проте, Дудченко не зміг втриматися серед призерів. Він заробив на останній стрільбі штрафне коло та фінішував шостим. Золото здобула Франція, срібло - Швеція, бронзу - Норвегія.
Найкращим результатом збірної України у нинішньому сезоні залишається п'яте місце Дмитра Підручного в спринті на чемпіонаті світу.
Кубок світу
Нове Место (Чехія)
Змішана естафета
1. Франція - 1.06.32,3 (0 штрафних кіл + 7 запасних патронів)
2. Швеція - відставання +33,6 (0+18)
3. Норвегія +38,3 (0+16)
6. Україна +1.35,5 (1+8)
- 11 лютого українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу - 2023.
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