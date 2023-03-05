Біатлон: Україна на останній стрільбі втратила бронзу Кубка світу в естафеті

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За збірну України у змішаній естафеті у Нове Место (Чехія) виступали Олена Білосюк, Юлія Джима, Артем Прима та Антон Дудченко.

Україна опинилася серед лідерів на другому етапі, коли Джима передала естафету Примі третьою. Українському біатлоністу вдалося втриматися у трійці найкращих перед вирішальним етапом.

Проте, Дудченко не зміг втриматися серед призерів. Він заробив на останній стрільбі штрафне коло та фінішував шостим. Золото здобула Франція, срібло - Швеція, бронзу - Норвегія.

Найкращим результатом збірної України у нинішньому сезоні залишається п'яте місце Дмитра Підручного в спринті на чемпіонаті світу.

Кубок світу

Нове Место (Чехія)

Змішана естафета

1. Франція - 1.06.32,3 (0 штрафних кіл + 7 запасних патронів)

2. Швеція - відставання +33,6 (0+18)

3. Норвегія +38,3 (0+16)

6. Україна +1.35,5 (1+8)

Brutal final loop from Ponsiluoma to close the gap! ????



It's time for @fabien_claude1 and @SebbeSamuelsson to take over - can Ukraine hold on to third? ????



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