Про це повідомив головний редактор видання Віталій Сич у Фейсбуці.

"Ми прощаємось з брендом "Новое Время", і залишаємо латинське NV. Це і є наш основний бренд. Наш медіадім вже майже 100% діджитал, тому бренд NV – такий самий, як і домен сайту. Повна назва медіахолдингу буде звучати як New Voice. Власне, так вже рік називається наша англомовна версія", - написав Сич.

Він зазначив, що назва "Новое Время" вже давно не відповідає цінностям видання.

"Ми заснували НВ ("Новое Время") ще до анексії Криму, і ця назва вже давно не відповідає нашим цінностям. Ми завжди захищали і просували в Україні особисті й економічні свободи, прозахідні суспільні, політичні й економічні трансформації. Сьогодні ми більше не хочемо мати нічого спільного з мовою і культурою країни, яка є антиподом усього, у що ми віримо і за що боремося усі ці роки", - наголосив головний редактор.

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