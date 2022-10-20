Біля будівлі Капітолію у Вашингтоні чоловік припаркував фургон зі зброєю, його затримали
У Вашингтоні 80-річний чоловік припаркував на території Капітолію мікроавтобус, у якому виявили зброю
Про це повідомило видання Reuters.
Зазначають, що мешканця штату Джорджія затримав правоохоронець. У розмові з ним з'ясувалося, що чоловік опинився біля Капітолію не сам, а з двома пасажирами. Разом із ними він хотів передати документи до суду. Про те, навіщо йому зброя, він не пояснив.
Чоловіка взяли під варту та звинувачують у перевезенні дробовика та двох пістолетів. Пасажирів, які їхали з ним, затримали, але не заарештували.
Поліція Капітолію зазначає, що щорічно десятки людей заарештовують за спроби пронести зброю на територію Конгресу США.
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