Битва за Бахмут увійде в історію
Сьогодні о 18. 00 YouTube телеканалу "Еспресо". Гість програми «Історії війни» на Еспресо – Андрій Іллєнко, офіцер батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії України
Ведуча – Ірина Узлова. Як Андрій Іллєнко та наші військові протистоять нескінченним атакам росіян під гарячим Бахмутом, чи міг політик повірити, що стане військовослужбовцем та наскільки важливо знищити вщент Росію, аби не повторити війну в майбутньому? Відповіді на ці питання почуєте уже за кілька годин. До розмови долучиться старший брат Андрія Іллєнка - відомий актор, продюсер, кінознавець, кіносценарист Пилип Іллєнко. Не пропустіть!
Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:
"Історії війни" з Іриною Узловою - авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги.
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