Boeing припиняє закупівлю титану в Росії, - WSJ
Одна із найбільших світових аерокосмічних корпорацій Boeing Co призупинила закупівлю титану в Росії
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Видання зазначає, що зупинка закупівлі титану в РФ може мати наслідки для відносин компанії-виробника літаків з його найбільшим постачальником цього товару, російською металургійною компанією ВСМПО-Авісма.
Щодо цього російського постачальника, який володіє 25% акцій держконгломерату Ростех, поки що не було введено санкцій на тлі вторгнення РФ в Україну.
Зазначається, що серед світових виникала стривоженість через можливість перебоїв у постачанні російських товарів, які використовується в аерокосмічній, морській та автомобільній промисловості.
Проте минулого місяця компанія Boeing заявила, що не стурбована цим, оскільки диверсифікувала свій ланцюжок постачання титану з 2014 року, коли проти Росії були введені санкції за окупацію Криму.
- Нагадаємо, 2 березня Boeing та Airbus долучились до санкцій та припинили співпрацю з російськими авіакомпаніями.
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