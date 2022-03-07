Boeing припиняє закупівлю титану в Росії, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.



Видання зазначає, що зупинка закупівлі титану в РФ може мати наслідки для відносин компанії-виробника літаків з його найбільшим постачальником цього товару, російською металургійною компанією ВСМПО-Авісма.



Щодо цього російського постачальника, який володіє 25% акцій держконгломерату Ростех, поки що не було введено санкцій на тлі вторгнення РФ в Україну.



Зазначається, що серед світових виникала стривоженість через можливість перебоїв у постачанні російських товарів, які використовується в аерокосмічній, морській та автомобільній промисловості.



Проте минулого місяця компанія Boeing заявила, що не стурбована цим, оскільки диверсифікувала свій ланцюжок постачання титану з 2014 року, коли проти Росії були введені санкції за окупацію Криму.



Нагадаємо, 2 березня Boeing та Airbus долучились до санкцій та припинили співпрацю з російськими авіакомпаніями.