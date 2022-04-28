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Бойовий імунітет: правовий захист захисників України в умовах війни, - пояснює голова "Інституту Законодавчих Ідей"

28 квітня, 2022 четвер
19:40
війна з Росією

Голова аналітичного центру "Інститут Законодавчих Ідей" Тетяна Хутор пояснила деталі закону про бойовий імунітет, за яким захисники України в умовах війни отримують правовий захист

Експертка розповіла деталі в етері телеканалу "Еспресо".

"Питання війни в українському законодавстві підіймалося з 2014-го року. Однак бойовий імунітет - це така конструкція, яка відома іноземному законодавству, але в нас її досі не було. Прийнятий 15 березня 2022 р закон стосується того, що і військовослужбовці, які обороняють Україну, і чиновники, і військове командування, і просто звичайні громадяни певною мірою звільняються від відповідальності за певні дії, які у мирний час могли б кваліфікуватися як злочин", - зазначила Хутор.

Голова аналітичного центру зауважила, що за звичайних умов вбивство є злочином і винуватець поніс би відповідальність, а за новим законом певною мірою від цього звільняють. Водночас закон про бойовий імунітет не звільняє від відповідальності за шкоду, яка може бути завдана цивільним громадянам, якщо вона є неспівмірною.

"За законом про бойовий імунітет, якщо ваші дії спрямовані на стримування збройної агресії Російської Федерації, або агресії будь-якої іншої країни, ви звільняєтеся від відповідальності. Будь-яка шкода, яку ви наносите ворогу, якщо вона вам навіть здається уявною, повинна бути співвідносна зі шкодою, з тими реальними обставинами, які навколо. Але ви не можете стріляти у будь-кого, навіть у випадку, якщо ця людина здалася вам підозрілою", - пояснила Тетяна Хутор.

Експертка наголосила, що за чинним законодавством, ви не несете відповідальності за смерть ворога: життя українців цінніше й не варто думати про людину, яка приносить на нашу землю смерть.

"Йдеться про звільнення від відповідальності, якщо ви стріляєте у ворога, чи завдаєте шкоду майну, навіть якщо вона не належить ворогу. За звичайних умов, ви повинні були б оцінювати ситуацію й намагатися не завдати шкоди чужому майну. Але за нових обставин ви можете не думати про це", - зазначила Хутор.

Експертка також додала, що закон про бойовий імунітет також звільняє від кримінальної, адміністративної та цивільної за умовні помилки військових і військового керівництва: втрати майна, втрати особового складу, втрати техніки.

  • 21 березня 2022 р набрав чинності Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєнного стану" №2124-IX (реєстр. №7145).
  • Закон встановлює правовий захист військового командування, військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ, працівників правоохоронних органів, як беруть участь в обороні України, осіб, визначених Законом «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», шляхом закріплення поняття «бойового імунітету» за закріплення в загальній частині Кримінального кодексу інституту звільнення від кримінальної відповідальності.

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