Понад 100 населених пунктів у трьох областях України залишилися без струму через погіршення погоди
Унаслідок дощу й вітру в Україні було знеструмлено 107 населених пунктів
Про це інформує пресцентр ДСНС.
Станом на ранок 10 грудня через вітер і дощ струм зник у 40 населених пунктах Житомирської області, у 37 - Київської, у 30 - Чернігівської.
Унаслідок цього спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
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