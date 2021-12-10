Понад 100 населених пунктів у трьох областях України залишилися без струму через погіршення погоди

Про це інформує пресцентр ДСНС.



Станом на ранок 10 грудня через вітер і дощ струм зник у 40 населених пунктах Житомирської області, у 37 - Київської, у 30 - Чернігівської.



Унаслідок цього спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).



До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.



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