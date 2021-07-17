Через "цвітіння" води не можна купатися на всіх 14 пляжах Києва

Це означає, що купатися на них не можна, передає Еспресо.TV.



"За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіня" води - розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується", - інформує комунальне підприємство "Плесо".

Тому, для інформування відпочивальників про наявність потенційних ризиків для здоров’я та з метою запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб, усім 14 офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися".



Про зняття цього статусу буде повідомлено окремим пресрелізом.

"Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля березі", - наголошують у КП "Плесо".





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