Черговий гуманітарний вантаж поїхав на Харківщину, – Марина Порошенко
Черговий гуманітарний вантаж від Фонд Порошенка, який сформували на прохання волонтерів хабу #СхідЗахід, вирушив на Харківщину. Про це повідомила у Facebook Марина Порошенко
"У ньому медикаменти та медичні засоби, яких найбільше потребують наші військові та цивільні громадяни: кровоспинні бинти та ін’єкційні препарати, ліки для пацієнтів, які страждають на астму та діабет, протигрибкові, протисвербіжні мазі та мазі від опіків, вітамінні комплекси, а також оклюзивні наліпки та засоби для перев’язки", – пише Марина Порошенко.
"Наш колега Олег Абрамичев доставить вантаж до Харкова, а звідти волонтерські екіпажі розвезуть їх до військового шпиталю, а також до батальйонів Збройних сил України й територіальної оборони, які відчайдушно дають відсіч ворогові на Харківщині", – зазначила Марина Порошенко.
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