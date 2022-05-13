Черговий гуманітарний вантаж поїхав на Харківщину, – Марина Порошенко

"У ньому медикаменти та медичні засоби, яких найбільше потребують наші військові та цивільні громадяни: кровоспинні бинти та ін’єкційні препарати, ліки для пацієнтів, які страждають на астму та діабет, протигрибкові, протисвербіжні мазі та мазі від опіків, вітамінні комплекси, а також оклюзивні наліпки та засоби для перев’язки", – пише Марина Порошенко.

"Наш колега Олег Абрамичев доставить вантаж до Харкова, а звідти волонтерські екіпажі розвезуть їх до військового шпиталю, а також до батальйонів Збройних сил України й територіальної оборони, які відчайдушно дають відсіч ворогові на Харківщині", – зазначила Марина Порошенко.