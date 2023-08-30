Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чи можна проводити вибори під час війни?
OPINION

Чи можна проводити вибори під час війни?

Ігор Попов
30 серпня, 2023 середа
08:00
Погляд Ігор Попов

Останнім часом активізувалися дискусії щодо можливого проведення виборів навіть під час дії режиму воєнного стану. Думка населення України з цього питання на даний час майже однозначна: вибори необхідно проводити після перемоги України

Це засвідчили результати соціологічного дослідження (ЛІНК), проведеного на замовлення Українського інституту майбутнього у першій половині серпня 2023 року. 76% учасників опитування відмічали, що вибори Президента необхідно проводити після Перемоги України, щодо виборів до Верховної Ради подібну відповідь надали 61% опитаних, щодо виборів депутатів до місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 56%. Суттєвих розбіжностей у відповідях на питання щодо часу проведення виборів в залежності від статі, віку чи регіону проживання респондентів не зафіксовано.

23 серпня під час свого візиту до Києва американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. Раніше про можливість організації виборів в умовах воєнного стану говорив і Президент ПАРЄ Тіні Кокс. Іноземні політики свої заяви імовірно базують на міжнародних рамкових документах. Так, стаття 3 додаткового протоколу до Європейської конвенції з прав людини та говорить, що "Високі Договірні Сторони зобов’язуються проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які забезпечуватимуть вільне вираження думки народу у виборі законодавчого органу". Подібні формулювання про періодичні вибори, що проводяться через розумні проміжки часу, містяться і у Копенгагенському документі ОБСЄ. Варто зазначити, що всі міжнародні рамкові документи окрім необхідності проведення періодичних виборів наполягають, що вибори повинні проходити у вільній обстановці та з забезпеченням безпеки виборців та членів комісій.

Міжнародний досвід проведення воєнних виборів є різноманітним. Великобританія не проводила вибори під час другої світової війни, а зворотнім прикладом вважають Ізраїль, який проводить всі виборчі процеси в умовах постійних безпекових загроз. У 21-ому столітті в Іраку та Афганістані проводили вибори навіть тоді, коли центральний уряд не контролював частину території країни.

Закон України про правовий режим воєнного стану прямо забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану. Чинний виборчий кодекс зобов’язує ЦВК оголосити початок виборчої кампанії протягом 30 днів після скасування воєнного стану. Стаття 83 Конституції України говорить про безстрокове продовження повноважень Верховної Ради, якщо термін повноважень закінчиться під час дії режиму воєнного стану. Значна частина юристів розуміє цю статтю так, що після 29 серпня 2024 року поточний склад парламенту набуде права працювати до скасування режиму воєнного стану. Зміни до законів можна внести та під час війни, проте зміни до Конституції під час дії воєнного стану вносити заборонено.

Президент Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю розповів про організаційні проблеми, які заважають організації виборів. Це перш за все забезпечення безпеки громадян в умовах введення бойових дій. Також важливим є фінансування виборів, що в умовах дефіциту бюджету є серйозним викликом для фінансової системи України. Також величезним викликом є забезпечення права участі у виборах українських біженців, які перебувають у європейських країнах. Голосування лише на території дипломатичних установ не забезпечить можливості проголосувати 5 мільйонам виборців. Онлайн-голосування чи надсилання бюлетенів поштою викликають недовіру виборців та опозиційних партій. Голосування поза межами диппредставництв потребує залучення до організації виборів урядів усіх тих країн, де перебувають українці, і вирішення низки юридичних проблем.

Робочі групи у складі представників ЦВК, парламенту, експертів працюють над пропозиціями з вирішення всіх цих завдань, так само як і над оновленням реєстру виборців та можливою зміною виборчої системи. В умовах наявності 5 мільйонів тимчасово переміщених осіб скоріше за все на найближчих парламентських виборах буде застосована система закритих партійних списків по єдиному загальнонаціональному виборчому округу.

Політики зможуть ухвалити політичне рішення про проведення виборів лише у разі вирішення всіх цих організаційних питань. Але забезпечити технічну і юридичну готовність для проведення виборів мають фахівці, і активна робота над моделлю воєнних чи післявоєнних виборів не є доказом необхідності їхнього проведення найближчим часом. 

Також політичне рішення має бути консенсусним із суспільством. Якщо війна буде затягуватися на роки, а цей парламент вже зовсім не справлятиметься зі свою роботою – тоді можливі зміни суспільних настроїв. І навіть в такій ситуації будь-яке загострення на фронті стане підставою для перенесення дати виборів.

Важливо розуміти, що найближчі вибори в будь-якому випадку не будуть схожі на ті виборчі процеси, до яких звикли українці. За роки виборчих скандалів та недовіри до результатів виборів ми створили максимально регламентовану систему адміністрування та контролю. Виборчий з’їзд партії недійсний без запрошення на нього члена ЦВК, а на процеси висування кандидатів чи перевірки їх документів відводиться по тижню часу. Ціла сторінка у виборчому кодексі може бути присвячена детальному опису форми і змісту агітаційного плаката кандидата, виготовленого за кошти бюджету. Хтось зараз читає ті плакати? Чи хтось дивитиметься офіційний виступ кандидата на державному телеканалі? Багато норм переносилися в кожен новий закон ще з аналогових часів.

Перші післявоєнні вибори, або вибори під час війни, будуть значно відрізнятися від того, до чого ми звикли. Не буде ідеальних умов для виборців і кандидатів. Проте ми маємо забезпечити політичну конкуренцію і вільну агітацію суб’єктів виборчого процесу. Головним майданчиком для цього стане Інтернет, який в Україні вже переміг телевізор. І цей виклик ми маємо використати як можливість для створення нового типу виборів, з урахуванням диджиталізації та максимального проникнення сучасних засобів комунікацій. Власне голосування можливо залишиться класичним – з дільницями та бюлетенями. Проте, реєстрація виборців, агітація, комунікація з кандидатом - це тепер стріми, чати, боти та онлайн-сервіси.

Але в будь-якому випадку рішення  щодо необхідності й дати проведення виборів ухвалюватиме лише український народ, а юридично забезпечуватиме українська влада, відповідно до української Конституції та з урахуванням безпекової ситуації.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Ігор Попов, експерт з політичних питань Українського інституту майбутнього

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Суспільство
вибори
політика
ЦВК
Читайте також:
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
29 серпня, 2023 вiвторок
Вибори в США: конкурент Трампа пообіцяв пожертвувати Україною заради угоди з РФ проти Китаю
міжнародний огляд
Автор Юлія Осим
29 серпня, 2023 вiвторок
Втрати України на війні різко зросли, Київ має проблеми з отриманням F-16, складні виклики ЗСУ на південному фронті. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
ЗСУ
29 серпня, 2023 вiвторок
Армія РФ відступає на тлі прориву лінії оборони на Запорізькому напрямку, - Гуменюк
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.62
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
30 серпня
07:57
Оновлено
Київщина
Атака РФ по Україні: у Києві є загиблі і поранені, на Житомирщині пошкоджений об'єкт інфраструктури та залізничне полотно
07:55
Ексклюзив
Журналіст з Херсона розповів, де наразі може жити колаборант Сальдо
07:38
окупанти в Криму
Ворог вів наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках, безуспішно, - Генштаб ЗСУ
07:20
Міноборони РФ
ISW: Російське міноборони посилює цензуру щодо висвітлення війни в Україні
06:59
Логотип компанії Apple
Apple оголосила дату осінньої презентації, де покаже iPhone 15 
06:50
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
Пропагандисти звинувачують міноборони РФ у спробі приховати жорстоке поводження з військовими на Херсонщині, - ISW
06:16
Пентагон
У Пентагоні запевнили, що коштів для задоволення потреб України вистачить
06:00
Владислав Кочергін, "Ракув"
Ліга чемпіонів: розклад вирішальних матчів кваліфікації
04:00
Оновлено
Псков, вибухи
Росія звинуватила Україну в масштабній атаці безпілотників
03:54
Олександр Зінченко, Арсенал, Томас Партей
Зінченко назвав ім'я найбільш недооціненого футболіста АПЛ
02:04
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 серпня
01:42
Оновлено
Внуково
У Москві перекривали повітряний простір над аеропортом Внуково
01:35
Кулеба і Столтенберг обговорили подальші дії України зі вступу в НАТО
01:04
Еліна Світоліна
Світоліна та Цуренко вийшли в друге коло US Open
00:38
Оновлено
Псков, вибухи
Аеродром Пскова атакували дрони: в РФ заявили про пошкодження літаків Іл-76
00:34
Ліга чемпіонів лого
Ліга чемпіонів: визначились ще три учасники групового етапу
00:01
Оновлено
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Порушував ПДР та чинив опір: У Дніпрі патрульний смертельно поранив водія авто
2023, вiвторок
29 серпня
23:32
Росія, пожежа
У РФ поблизу Геленджика вирує масштабна лісова пожежа
23:04
обережно міни
Троє жителів Херсонщини загинули від підривів на російських мінах
22:53
На фото українська сім'я, яка прибула в аеропорт Торонто
Турецька авіакомпанія першою в Європі запроваджує рейси із зонами без дітей
22:26
путін пригожин
Кремль має довгу історію вбивств опонентів, - Білий дім про смерть Пригожина
21:22
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ залишилось просунутися на 20 км, щоб порушити логістику окупантів на південному напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:20
Ексклюзив
Володимир Огризко
Зеленський заявив про "дотискання" РФ в Криму: Огризко розповів, що це може значити
21:19
туберкульоз
Більша доза антибіотика та скорочений період лікування туберкульозу є ефективним і безпечним - дослідження
21:16
Швейцарія
Лише для гуманітарних цілей: Швейцарія дарує Україні машину для розмінування з супутнім обладнанням
21:04
Ганна Маляр
Ворог не може ні вийти з Бахмута, ні вільно рухатися в ньому, ЗСУ вийшли на багато панівних висот, - Маляр
20:43
прапори України та США
Ракети для ППО, артснаряди та Javelin: США виділяють пакет військової допомоги Україні на $250 млн
20:19
телевізор телебачення
Дослідження: 50% опитаних українців не дивляться національний телемарафон, 56% - дізнаються новини з Telegram
20:10
росія, Китай
Державні картографи КНР позначили спірну з РФ територію як виключно китайську
20:09
Ексклюзив
Папа Франциск
"Як виправдання Гітлера": релігієзнавець Чорноморець про звеличення Папою Римським російського імперіалізму
20:01
Окупанти
На Херсонщині окупанти погрожують українцям тюрмою та депортацією за відмову від паспортів РФ, - Генштаб
20:01
OPINION
Наталка Фіцич
Герої наших казок завжди обирали битву
20:00
Raiffeisen Bank
Не пішов із РФ: антитерористичний центр Чехії почав розслідування щодо Raiffeisen Bank International
19:25
інфекція
У Польщі через спалах легіонельозу померли вже 14 людей: влада відкидає імовірність саботажу
19:07
Огляд
переможні новини
Переможні новини 552 дня війни: на лівому березі Херсонщини знову майорить український прапор, а окупанти відступають на Запорізькому напрямку
18:26
Українські спортсмени готуються до Олімпіади-2024 попри все
Всесвітня федерація бадмінтону дозволила участь у змаганнях гравців з РФ і Білорусі у нейтральному статусі
18:18
аеропорт, Велика Британія, транспорт
У Британії масштабний збій у роботі аеропортів: влада виключає імовірність кібератаки
18:05
Оновлено
Євген Пригожин
Пригожина поховали в Санкт-Петербурзі. Похорон відбувся в закритому режимі
18:05
OPINION
Петро Олещук
Московська держава — це держава ритуалізованої брехні
18:03
Причетні ексмер і місцеві бізнесмени: НАБУ викрило схему заволодіння майном аеропорту "Одеса"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV