Чому росіяни бояться поразки у війні та Росія активно домовляється з Північною Кореєю про зброю. Акценти світових ЗМІ 31 серпня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 31 серпня.

Що означають атаки безпілотників та чому росіяни не хочуть поразки у війні проти України

Напередодні Росія зазнала найбільшого нападу безпілотників на свою територію з моменту початку війни проти України, тоді як Москва вбила двох чоловіків під час майже одночасного обстрілу Києва, коли інтенсивність повітряного конфлікту зростала, пише CNN. Шість російських регіонів, включаючи Москву, зазнали атаки вранці в середу, а в місті Пскові, поблизу кордону з Естонією, було пошкоджено кілька транспортних літаків під час атаки безпілотників на аеропорт. Російські офіційні особи не повідомляють про жодні втрати та стверджують, що зірвали майже всі удари.

Останніми тижнями Україна дедалі сміливіше вражає стратегічні об’єкти всередині Росії з повітря, незважаючи на те, що вона сама зазнає нападів на власні міста, створюючи нову фазу конфлікту, визначену очевидними зусиллями Києва зменшити внутрішню підтримку війни Росією. У сухопутній війні тим часом тривають запеклі бої та млявий рух. У вівторок Україна посилила евакуацію дітей із прифронтового міста Куп’янськ, оскільки російські війська продовжували тиснути на постраждале місто.

Куп’янськ розташований на північному сході України, більш ніж за 300 км від південного фронту, де українські війська повільно просуваються в контрнаступі. Дуельні театри бойових дій можуть свідчити про спробу кожної зі сторін відвести війська опозиції від їхніх основних цілей. Українські військові заявляють, що їхні сили продовжили просування на ділянці південного фронту, в бік сіл Новоданилівка та Вербове. У разі успіху в районі Вербового українці розширили б клин території, яку вони захопили, просуваючись на південь до стратегічного центру Токмак, який окупували росіяни.

Фото: Соцмережі

The Times зауважує , що, за словами американських офіційних осіб, атаки безпілотників у Росії мають на меті продемонструвати українській громадськості, що Київ все ще може завдати удару у відповідь, незважаючи на те, що його контрнаступ із повернення окупованих Росією територій на півдні та сході країни рухається повільними темпами. Далекі удари Києва також, схоже, сприяють моральному духу солдатів на фронті.

Безпілотники завдавали ударів по місцях, з яких Москва атакувала Україну, включаючи аеродроми та інші військові та матеріально-технічні цілі, такі як нафтосховища, штаб-квартири безпеки та урядові установи. Безпілотники також націлили на військовий завод у Росії, де виготовляють деталі для ракет, випущених по Україні. Україна вперше атакувала російські аеродроми вздовж річки Волга, далеко від кордону, наприкінці минулого року за допомогою, імовірно, модифікованих реактивних розвідувальних безпілотників радянських часів. У нещодавніх атаках використовувалися нові безпілотні літальні апарати з гвинтовим приводом.

Аналітики кажуть, що безпілотники стали знаковим технологічним прогресом української війни, включаючи крихітні гвинтокрили, які використовували на фронті для скидання ручних гранат або для розвідки, а також літальні апарати великої дальності, які завдають ударів далеко з фронту. Щоб досягти своїх цілей, Україна виховала культуру стартапів із десятків крихітних компаній, які експериментують із новими дизайнами, зробивши ставку на власні розробки безпілотників.

Мало хто з росіян хотів війни в Україні, але вони також не погодяться на поразку Росії, каже в авторській колонці The Guardian Анатол Лівен. Переважна більшість еліти та звичайних росіян прийняли б припинення вогню в Україні, але все ще існує загальне небажання бачити Росію переможеною та приниженою.

Повна поразка в Україні призведе до падіння режиму Путіна, а це, своєю чергою, призведе до періоду хаосу і початку нової жахливої ери в Росії. Дуже ймовірно, як вважає автор, що ми ніколи не дізнаємося точно, як і чому був убитий Євген Пригожин, лідер російського угруповання найманців Вагнера. Також дуже ймовірно, що його вбили, швидше за все, за наказом Володимира Путіна, але, можливо, за наказом його ворогів у російському міністерстві оборони, які, напевно, давно мріяли про цей момент і вірили, що нарешті зможуть вбити його безкарно.

Більшість західних коментарів щодо вбивства зосереджено на страху перед Путіним, що смерть Пригожина викличе серед російських еліт, або на крихкості російського режиму, яка ховається в основі цього. Це не зовсім неправильно, але воно включає кілька давніх страхів, широко поширених серед російського істеблішменту – і, власне, серед широкого російського населення – які впливатимуть на розвиток подій. Страхи перед новим смутним часом мають дуже глибоке коріння в російській культурі й були сильно відроджені катастрофічним досвідом 1990-х років. В основі цього страху з боку еліт лежить страх один перед одним або навіть, можна сказати, перед самими собою, пише колумніст. Хаос 1990-х років включав запеклу боротьбу між так званими олігархами, включаючи в деяких випадках вбивства. Здавалося б, сучасні еліти вірять, що без сильного лідера, такого як Путін, який би підтримував порядок, вони не змогли б врегулювати свої розбіжності та утримати державу.

Водночас журналіст BBC розповідає про знервованість та патріотизм росіян, що панує у Москві після 18 місяців повномасштабної війни Росії проти України. Російське імперське минуле нависає над Москвою. Кремлівські стіни та вежі змушують відвідувачів відчути себе крихітними цятками на Красній площі. Зазначається, що після повномасштабного вторгнення в Україну Кремль активніше заохочує різні патріотичні заходи. Неназваний російський військовий аналітик каже, що брехня відбувається по всьому ланцюгу військового командування РФ, яке не розповідає правду про війну. Як зазначається, російські офіцери, які воюють в Україні, нервують перед обличчям контрнаступу Києва, тому що вони просто тримаються. Загалом же відчуття в Москві – загальна знервованість, і є насправді про що хвилюватися.

У червні Євген Пригожин підняв заколот і пішов на столицю. Нещодавно лідер групи найманців Вагнера загинув у таємничій авіакатастрофі, що призвело до звинувачень у причетності Кремля. На початку цього місяця курс рубля різко впав. Додайте до цього атаки безпілотників на Москву, які стали майже повсякденним явищем. Хоча росіян, здається, окремо не хвилюють ці події, загалом багато хто визнає, що їх турбує сьогодення, а також вони бояться майбутнього.

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Росія та Північна Корея активно просуваються у переговорах щодо зброї

Як йдеться у статті, багато людей, схоже, не бажають говорити про те, що відбувається в містах і містечках України. Дуже мало росіян ходять вулицями в одязі з буквою Z або іншими символами російської війни. Серед більшості є байдужість, смирення або лагідне прийняття. За словами анонімного джерела, близького до Кремля, цей настрій також поширений серед багатьох осіб у коридорах влади. Зараз у Москві панує страх.

Росія та Північна Корея активно просувають свої переговори щодо потенційної угоди щодо зброї, яка забезпечить значну кількість боєприпасів для різних типів систем озброєння, включаючи артилерію, що свідчить про те, що Кремль відчайдушно прагне отримати додаткові матеріали для свого невдалого вторгнення в Україну, згідно з нещодавно оприлюдненими даними розвідки США, пише CNN. Новини про потенційну угоду з’явилися, незважаючи на публічні заяви Північної Кореї про протилежне.

Адміністрація Байдена заявила в середу, що вона як і раніше стурбована тим, що дві держави-ізгої перебувають в центрі переговорів щодо зброї, і що після поїздки російського міністра оборони Сергія Шойгу до Північної Кореї минулого місяця друга делегація російських офіційних осіб відвідала Пхеньян для подальших обговорень щодо потенційної угоди.За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джона Кірбі, на додаток до другої делегації, президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, пообіцявши збільшити двосторонню співпрацю.

Видання зазначає, що публічне оприлюднення нової розвідки є останнім прикладом того, як адміністрація Байдена планує продовжувати оприлюднювати зусилля Росії уникнути західних санкцій і отримати зброю для своєї війни, а також повідомити Північній Кореї, що США уважно стежать за цими зусиллями. Це також найдокладніші докази, надані за останні місяці, про те, що Росія зверталася до Північної Кореї, щоб сприяти її вторгненню в Україну.

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Як повідомляє The Times , офіційні особи США заявили, що глобальні санкції серйозно обмежили російські ланцюжки постачань і змусили Москву шукати інші джерела зброї, оскільки війна в Україні триває 19-й місяць. Білий дім звинуватив Північну Корею в постачанні ракет до Росії для їх застосування в Україні, що Пхеньян заперечує. Росія також отримала постачання безпілотників іранського виробництва.

Північна Корея та Іран значною мірою відрізані від міжнародної торгівлі через американські та міжнародні санкції, що означає, що жодна з цих країн не має чого втрачати, укладаючи угоди з Росією. Раніше Сполучені Штати висловлювали занепокоєння тим, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Москві для війни в Україні. Але Пекін не бажає постачати значну кількість озброєнь до Росії, навіть якщо він купує її нафту та продає електроніку подвійного призначення й інші технології.

Здобутки на півдні відкривають шлях до Криму, застарілі німецькі "Леопарди" й чи готовий ЄС до розширення

Здобутки України на південному фронті можуть відкрити шлях до Криму, про що нещодавно заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише BBC. З його слів, це стало можливим після того, як Київ звільнив стратегічно важливе село Роботине Запорізької області. Хоча російські військові кажуть, що їхні сили все ще утримують село.

Україна прагне перерізати сухопутний коридор до Криму, який Росія захопила у 2014 році. Зробивши це, Київ розділив би навпіл землю, яку Росія займає на півдні України, ускладнивши лінії постачання Москви. РФ, яка стверджує, що підготувала три оборонні лінії на півдні, неодноразово описувала український контрнаступ як повний провал, який коштував життя багатьом солдатам без успіху. Американський Інститут вивчення війни заявив, що "українські сили продовжували просування на схід від Роботиного... 29 серпня, продовжуючи утримувати позиції в Роботиному".

Україна стверджує, що пробила перший з російських оборонних рубежів поблизу Роботиного, і тепер її війська мають на меті просуватися далі на південь, щоб досягти ударної дистанції всіх окупованих Росією міст на узбережжі Азовського моря. Але вважається, що Росія побудувала багатокілометрову систему окопів і тунелів, а також розкопала артилерійські позиції та так звані бетонні протитанкові загородження "зуби дракона". Москва сподівається, що це допоможе зупинити подальше українське просування.

Застарілий німецький танк шукає друге життя на передовій в Україні, пише The Times. За словами Німеччини, Leopard 1A5 часів холодної війни може бути старим, але він все ще ефективний. Зараз країна навчає українських військових працювати зі зброєю. Навчання – скоординована атака – стали кульмінацією шеститижневого курсу для українців, як використовувати одне з останніх доповнень арсеналу їхньої країни часів війни – Leopard 1A5s, списані бойові танки німецького виробництва, які Німеччина та її НАТО союзники пообіцяли Києву на початку цього року після тижнів коливань.

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Незважаючи на свій вік, деякі експерти та німецькі офіційні особи кажуть, що Leopard 1A5 може бути корисним тимчасовим проміжком. Його сучасний нащадок Leopard 2A6 коштує значно дорожче, і навіть ту невелику кількість, яку подарували Україні, довелося брати безпосередньо з лав німецької армії, де танки вкрай потрібні. І те, що Leopard 1A5 старий, не означає, що він не може бути ефективним після того, як списаний запас буде відремонтовано. Він порівнянний, але перевершує радянські танки Т-72, ​​які також використовують українські війська. Більше про німецькі танки та їх ефективність на передовій читайте у матеріалі

Оскільки перспектива приєднання України до ЄС наближається, лідери блоку запитують, чи готовий ЄС до розширення. Яким буде вплив на бюджет ЄС, який вже перебуває під тиском? Чи були б щасливі Польща, Греція чи Угорщина від чистих бенефіціарів фінансування ЄС до чистих платників? Чи були б готові Німеччина та Франція зробити більше? Чи доведеться членам Європарламенту посуватися на лавах, щоб звільнити місце для більшої кількості політиків із нових держав у найбільшому парламенті світу? Політичний баланс зміниться вліво чи вправо? Про це аналізує The Guardian, зазначаючи, що Україна та ще 9 країн очікують на приєднання до Європейського Союзу.

Будь-яка з 27 держав-членів може накласти вето на вступ іншої країни, що робить внутрішню політику вагомим фактором у прийнятті рішень щодо того, хто потрапить до ЄС, а хто ні. Якщо будь-яка держава визнає будь-яке з цих питань неприємним для її електорату, це може перешкодити вступу. За словами директора з досліджень Центру європейських політичних досліджень Стівена Блокманса, аналітичний центр займався цим питанням роками, але лише зараз, після російського вторгнення в Україну, міністерства та канцелярії по всій Європі починають робити розрахунки "ззаду конверта".

Він каже, що перед вторгненням деякі спостерігачі вважали розширення клінічно мертвим, штучно підтримуваним на вищому рівні всередині ЄС. Війна все змінила. Як сказав один дипломат: "Розширення не тільки повернулося на порядок денний, але й повернулося як одне з трьох головних питань, якими займаються лідери". Більше читайте у статті.