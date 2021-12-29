Данілов: Путін хоче, щоб Україна розвалилась на частини
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що президент РФ Володимир Путін прагне розвалити Україну на дві-три частини
Про це він заявив у інтерв'ю "Настоящее время".
"Є складне питання, пов'язане із Кримом. Після того, як Путін захопив Крим, йому треба зафіксувати цю ситуацію. Щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих межах, в яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один", - сказав секретар РНБО.
За його словами, "втілити задумане" Путін хоче шляхом внутрішньої дестабілізації в Україні.
"За допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації", - пояснив Данілов.
Він додав, якщо РФ не вдасться виконати свою мету, тоді як варіант може використовуватися зброя.
"Але ми до цього готові", - наголосив секретар РНБО.
- Нагадаємо, 23 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що у 2014 році в Україні стався " кривавий держпереворот" і у Росії не було іншого вибору, як анексувати Крим.
- Президент РФ Володимир Путін підозрює, що в Україні нібито готується третя військова операція.
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