Держагентство розвитку туризму звернулось до СБУ через фірму, яка організовувала тури в РФ та окуповану Абхазію

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України.

Відомство звернулось до Державної регуляторної служби за дозвілом на позапланову перевірку туроператора щодо того, як він дотримується умов ліцензії з метою її анулювання.

Окрім цього, агентство подало до Служби безпеки України заяву про можливу причетність "Клуба туристів Кулуар" до організації незаконного перебування російських військових в Україні.

Зазначимо, що 10 серпня стало відомо, що агентство "Кулуар" консультує щодо турів в Абхазію - окуповану Росією частину Грузії.



Пранкер Євген Вольнов зателефонував до "Кулуару" начебто від імені 18 російських військових, які хочуть провести час у Карпатах, і попросив компанію допомогти з оформленням документів. Пранкер запитав у менеджерки, чи нічого страшного, що вони є "російськими військовими" з бойовим досвідом, вона відповіла: "Ні, якщо не будете у військовій формі".

Зазначимо, Грузія направила ноту Україні через ТОВ "Клуб туристів Кулуар", яке консультувало туристів, як потрапити на територію окупованої Абхазії з РФ, щоб про це не дізнались.

В МЗС України відреагували на ноту та запевнили, що відповідні органи вже займаються інцидентом

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