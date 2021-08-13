Держагентство розвитку туризму звернулось до СБУ через фірму, яка організовувала тури в РФ та окуповану Абхазію
13 серпня Держагентство розвитку туризму звернулось в СБУ через можливу причетність туроператора ТОВ "Клуб туристів Кулуар" до дій направлених на організацію незаконного перебування іноземних військових на території України
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України.
Відомство звернулось до Державної регуляторної служби за дозвілом на позапланову перевірку туроператора щодо того, як він дотримується умов ліцензії з метою її анулювання.
Окрім цього, агентство подало до Служби безпеки України заяву про можливу причетність "Клуба туристів Кулуар" до організації незаконного перебування російських військових в Україні.
Зазначимо, що 10 серпня стало відомо, що агентство "Кулуар" консультує щодо турів в Абхазію - окуповану Росією частину Грузії.
Пранкер Євген Вольнов зателефонував до "Кулуару" начебто від імені 18 російських військових, які хочуть провести час у Карпатах, і попросив компанію допомогти з оформленням документів. Пранкер запитав у менеджерки, чи нічого страшного, що вони є "російськими військовими" з бойовим досвідом, вона відповіла: "Ні, якщо не будете у військовій формі".
- Зазначимо, Грузія направила ноту Україні через ТОВ "Клуб туристів Кулуар", яке консультувало туристів, як потрапити на територію окупованої Абхазії з РФ, щоб про це не дізнались.
- В МЗС України відреагували на ноту та запевнили, що відповідні органи вже займаються інцидентом
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