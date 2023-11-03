"Динамо" - "Шахтар": де та коли дивитися матч чемпіонату України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч відбудеться у столиці на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського та розпочнеться о 17:00. Наживо його покажуть телеканал 2+2 та YouTube-канали київського клубу та FootballHub.

Чемпіонат України

13-й тур

"Динамо" - "Шахтар"

3 листопада

Київ, стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського

Початок - 17:00

Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube-каналах ФК "Динамо" та FootballHub.

Еспресо проведе текстовий онлайн матчу "Динамо" - "Шахтар"

Який вигляд має турнірна таблиця перед грою "Динамо" - "Шахтар"

"Шахтар" підійшов до центрального матчу першого кола на четвертій позиції. Чинний чемпіон має 21 очко після 10 матчів. "Динамо" набрало 16 пунктів після 9 ігор та йде сьомим.

Очолюють турнірну таблицю прем'єр-ліги "Кривбас" (26 балів), "Полісся" (25) та "Дніпро-1" (24), які провели по 12 матчів.

У минулому сезоні "Шахтар" у жовтні 2022 року переміг "Динамо" з рахунком 3:1, а у квітні 2023-го команди зіграли внічию 1:1.