"Динамо" - "Шахтар": де та коли дивитися матч чемпіонату України
У п'ятницю, 3 листопада, у 13-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" та "Шахтар" зустрічаються у Києві
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч відбудеться у столиці на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського та розпочнеться о 17:00. Наживо його покажуть телеканал 2+2 та YouTube-канали київського клубу та FootballHub.
Чемпіонат України
13-й тур
"Динамо" - "Шахтар"
3 листопада
Київ, стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського
Початок - 17:00
Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube-каналах ФК "Динамо" та FootballHub.
Еспресо проведе текстовий онлайн матчу "Динамо" - "Шахтар"
Який вигляд має турнірна таблиця перед грою "Динамо" - "Шахтар"
"Шахтар" підійшов до центрального матчу першого кола на четвертій позиції. Чинний чемпіон має 21 очко після 10 матчів. "Динамо" набрало 16 пунктів після 9 ігор та йде сьомим.
Очолюють турнірну таблицю прем'єр-ліги "Кривбас" (26 балів), "Полісся" (25) та "Дніпро-1" (24), які провели по 12 матчів.
У минулому сезоні "Шахтар" у жовтні 2022 року переміг "Динамо" з рахунком 3:1, а у квітні 2023-го команди зіграли внічию 1:1.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.85
- EUR Купівля 39.56Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе