Такі результати опитування оприлюднив Фонд Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва.

Соціологи зазначили, що порівняно з опитуванням, проведеним у 2021 році, коли дистанційне навчання було запроваджене через пандемію COVID-19, ставлення до онлайн-навчання не змінилося.

"Таким чином, загалом негативна оцінка дистанційного навчання, схоже, не залежить від причин, через які цей формат було запроваджено", - дійшли висновки у фонді Ілька Кучеріва.

Найбільше тих, хто підтримує онлайн-формат навчання, – у південних областях (45%). За даними соціологів, це може бути зумовлене частотою обстрілів/бомбардувань та попереднім досвідом дистанційного навчання.

Фото: dif.org.ua

Водночас кількість тих, хто підтримує онлайн, у селах більше, ніж у великих містах.

"Той факт, що навчальні заклади оснащені безпечними та обладнаними сховищами, не вплинув на рівень підтримки дистанційної освіти серед опікунів та піклувальників. 64% опікунів, чиї діти/онуки ходять у школи, облаштовані укриттями, виступають проти онлайн-навчання для своїх дітей/онуків. Майже стільки ж опікунів (61%), чиї діти/онуки не мають сховищ при школах, теж хотіли б, аби, попри це, їхні діти відвідували заклад освіти в очному форматі", - зазначили соціологи.

Опитування проводили у період з 3 по 17 липня 2023 року методом face-to-face. Охоплення – 2011 респондентів віком від 18 років, які проживали на підконтрольних Україні територіях Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей та місті Києві.