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Війна з Росією: хроніка
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Для чого Заходу росіяни-ухилянти?

Сергій Руденко
28 вересня, 2022 середа
18:10
Погляд Сергій Руденко

Обіцянка західних держав надати статус біженців для росіян-ухилянтів - велика помилка

Так, це дуже добре, що це "м'ясо" не потрапить на російсько-український фронт. Так, це полегшить роботу ЗСУ зі знищення ворога. Так, це дозволить Заходу відтягнути від путіна тих, кого він відправляє на вбивство.

Я не вірю у "хороших" росіян. Їх не існує.

Всі оці притулки та біженські статуси для москалів це - несправедливо найперше щодо українців, які змушені тікати від війни. Росія - країна-вбивця. Українські жінки й діти лишають домівки, бо путінська орда хоче вбити їх.

Росіяни мають нести колективну відповідальність за війну в Україні, а не в статусі біженців ховатися від путіна.

Світ має зрозуміти: немає і ніколи не буде "хороших" росіян. Найкращий росіянин - мертвий росіянин. Росіянин-біженець рано чи пізно вилізе на голову тим, хто їм дав притулок, і зробить те, що робили москалі в окупованих містах - залишить по собі купу лайна і бруду. А що гірше - росіяни, масово розповзаючись у різні країни, в майбутньому можуть впливати на політику цих держав. Наприклад, на Грузію - країну, 20 відсотків території якої "відкусила" Росія. Щойно вони обживуться, треба чекати біди. Бо така вже натура у нашого північно-східного сусіда.  

Суспільство
Росія
Володимир Путін
ЗСУ
війна з Росією
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