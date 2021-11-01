До Чорного моря прямує корабель Шостого флоту ВМС США
Флагманський корабель Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів USS MountWhitney прямує до Чорного моря
Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС США у Twitter.
"Флагман Шостого флоту USS MountWhitney (LCC 20) з персоналом Шостого флоту та НАТО розпочав свій перехід на північ у Чорне море, де він працюватиме з нашими союзниками з НАТО та партнерами в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Довідка: Флагман USS MountWhitney – другий командний корабель типу "Блю Рідж", флагманський корабель Шостого флоту ВМС США. Розпочав службу 16 січня 1971 року. Названий на честь гори Вітні, найвищої гори хребта Сьєрра-Невада, що у штаті Каліфорнія. Брав участь в операціях в Атлантичному океані, Середземному, Карибському морях, Індійському океані. У 1994 році брав участь в операції на Гаїті.
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