До Дня Повітряних Сил: Зеленський нагородив медалями 19 військових. СПИСОК

Відповідний Указ опублікований на сайті Офісу президента,



В документі прописано, що медалями нагороджують за зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм.

підполковник Едуард Вагаровський

полковник Леонід Прошунін

підполковника Олександра Шатова

молодшого лейтенанта Михайла Якушена

старшину Сергія Варгу

лейтенанта Сергія Говтву

старшину Вікторію Городову

старшину Олександру Камінську

старшого сержанта Інну Колос

старшого сержанта Владислава Мартиновича

прапорщика Сергія Маслова

старшого лейтенанта Ольгу Медведюк

підполковника Сергія Пігора

старшого солдата Євгенію Поталаху

капітана Олега Саврана

підполковника Сергія Степанова

капітана Анатолія Ткачука

капітана Андрія Тюренкова

старшого солдата Катерину Хнитченко.

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