До Дня Повітряних Сил: Зеленський нагородив медалями 19 військових. СПИСОК
Президент України Володимир Зеленський нагородив 19 військових до Дня Повітряних Сил ЗСУ
Відповідний Указ опублікований на сайті Офісу президента,
В документі прописано, що медалями нагороджують за зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм.
- підполковник Едуард Вагаровський
- полковник Леонід Прошунін
- підполковника Олександра Шатова
- молодшого лейтенанта Михайла Якушена
- старшину Сергія Варгу
- лейтенанта Сергія Говтву
- старшину Вікторію Городову
- старшину Олександру Камінську
- старшого сержанта Інну Колос
- старшого сержанта Владислава Мартиновича
- прапорщика Сергія Маслова
- старшого лейтенанта Ольгу Медведюк
- підполковника Сергія Пігора
- старшого солдата Євгенію Поталаху
- капітана Олега Саврана
- підполковника Сергія Степанова
- капітана Анатолія Ткачука
- капітана Андрія Тюренкова
- старшого солдата Катерину Хнитченко.
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