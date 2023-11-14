До Ради директорів "Київстару" увійшов колишній держсекретар США
У вівторок, 14 листопада, стало відомо, що незалежним невиконавчим директором Ради директорів "Київстару" стане колишній держсекретар США Майкл Р. Помпео
Про це компанія написала в Іnstagram.
Зазначається, що Помпео приєднується як партнер Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової, інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах.
"Я з гордістю приєднуюся до VEON і Київстар у їхній надзвичайній службі народу України, наданні такого необхідного зв’язку та цифрових послуг. Я також вітаю материнську компанію Київстар VEON за її лідерство в інвестуванні в Україну, її власну довгострокову відданість та ініціативу "Invest in Ukraine NOW", - коментує вступ на посаду Помпео.
Довідково. Майкл Річард Помпео - американський державний діяч. Держсекретар США з 26 квітня 2018 року до 20 січня 2021. Директор ЦРУ з 23 січня 2017 по 13 березня 2018 року.
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