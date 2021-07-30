Другий об'єкт "Великої приватизації": Фонд держмайна підготував до аукціону завод "Більшовик"

Про це голова ФДМУ Дмитро Сенниченко повідомив у Facebook.



За словами Сенниченка, другим об'єктом "Великої приватизації" стане завод "Більшовик у Києві. Його стартова ціна, яку аукціонна комісія направить до уряду разом із приватизаційними умовами, складає 1,39 млрд грн.



Наразі, зазначив він, виробництво на заводі знищене, а до 80% майна та основних засобів знаходять в аварійному стані. З 20 цехів підприємства наразі використовується лише три.



Голова ФДМУ додав, що підприємство накопичило понад 500 млн грн боргів, зокрема із заробітної плати.



"Натомість, приватизація дозволить не лише зберегти робочі місця працівникам, а й модернізувати виробництво на базі заводу у місті Жашків", - зазначив Сенниченко.



За його словами, приватизаційні умови передбачають погашення кредиторської заборгованості та боргів з виплати зарплати працівникам та перед бюджетом. Також вимагається направлення інвестицій в ремонт і модернізацію промислового майданчику в місті Жашків у сумі понад 57 млн грн.



Сенниченко також зазначив, що приватизаційний аукціон планується на жовтень цього року.

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