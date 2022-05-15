Вони висловили таку думку під час брифінгу, який транслювався в етері Еспресо.

"Я не впевнена, чи саме звернення до Байдена може бути ефективним. Адже ефективними у розмові з Путіним особисто я вважаю інших світових лідерів. Не те щоб, президент США взагалі не ефективний, але мені здається, це трохи не його парафія, навряд чи він долучиться саме до цієї ситуації", - зазначила дружина українського захисника Арсенія.

Дружина бійця також додала, що необхідно постійно підіймати тему екстракції наших хлопців з Азовсталі й наголосила, що США й так достатньо допомагають Україні.

"Гадаю, що президент Байден прекрасно проінформований про те, що відбувається в Маріуполі. І якби він мав бажання долучитися до цього, то вже долучився б. Сполучені Штати Америки й так допомагають Україні, допомагають зброєю. У символічному сенсі треба звертатися до всіх, щоб підтримувати цю медійну напругу постійно", - зауважила українка.

Інші дружини бійців поділили цю думку й додали: "Ми знаємо, що є сильні країни, яким під силу допомогти з екстракцією, та чекаємо, коли представники однієї з цих країн зроблять це".

Під час брифінгу дружини героїв Маріуполя також розповіли, що

Захисники Азовсталі п'ють лише склянку технічної води на день.

Шанси на порятунок героїв оборони Маріуполя залишаються великими, але для цього потрібно всім активізуватися.

Ситуація з пораненими жахлива, але треба евакуйовувати всіх українських захисників, адже кількість поранених постійно збільшується.

Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко закликала владу зробити все можливе, щоб евакуювати українських військових з Маріуполя.

Пораненим захисникам Азовсталі ампутують кінцівки без знеболювальних, просто ріжуть наживо.

Папа Римський Франциск не виключає можливості відвідати Україну, щоб допомогти евакуювати захисників Азовсталі.

Евакуацією цивільних з Азовсталі займалися виключно азовці, усіх інших росіяни не пропускали.

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