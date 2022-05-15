Джо Байден недостатньо ефективний у розмові з Путіним, - дружини захисників Маріуполя щодо евакуації з Азовсталі
Дружини захисників Маріуполя вважають, що президент США Джозеф Байден недостатньо ефективний у перемовинах з президентом країни-агресорки Росії Володимиром Путіним щодо евакуації бійців із заводу "Азовсталь"
Вони висловили таку думку під час брифінгу, який транслювався в етері Еспресо.
"Я не впевнена, чи саме звернення до Байдена може бути ефективним. Адже ефективними у розмові з Путіним особисто я вважаю інших світових лідерів. Не те щоб, президент США взагалі не ефективний, але мені здається, це трохи не його парафія, навряд чи він долучиться саме до цієї ситуації", - зазначила дружина українського захисника Арсенія.
Дружина бійця також додала, що необхідно постійно підіймати тему екстракції наших хлопців з Азовсталі й наголосила, що США й так достатньо допомагають Україні.
"Гадаю, що президент Байден прекрасно проінформований про те, що відбувається в Маріуполі. І якби він мав бажання долучитися до цього, то вже долучився б. Сполучені Штати Америки й так допомагають Україні, допомагають зброєю. У символічному сенсі треба звертатися до всіх, щоб підтримувати цю медійну напругу постійно", - зауважила українка.
Інші дружини бійців поділили цю думку й додали: "Ми знаємо, що є сильні країни, яким під силу допомогти з екстракцією, та чекаємо, коли представники однієї з цих країн зроблять це".
Під час брифінгу дружини героїв Маріуполя також розповіли, що
- Захисники Азовсталі п'ють лише склянку технічної води на день.
- Шанси на порятунок героїв оборони Маріуполя залишаються великими, але для цього потрібно всім активізуватися.
- Ситуація з пораненими жахлива, але треба евакуйовувати всіх українських захисників, адже кількість поранених постійно збільшується.
- Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко закликала владу зробити все можливе, щоб евакуювати українських військових з Маріуполя.
- Пораненим захисникам Азовсталі ампутують кінцівки без знеболювальних, просто ріжуть наживо.
- Папа Римський Франциск не виключає можливості відвідати Україну, щоб допомогти евакуювати захисників Азовсталі.
- Евакуацією цивільних з Азовсталі займалися виключно азовці, усіх інших росіяни не пропускали.
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