Є простір для зловживання, - експерт про новий дозвіл щодо відключення боржників від компослуг

Про це він заявив в ефірі програмі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

Як відомо, в Україні знову дозволили відключати боржникам комунальні послуги.



Павлюк зазначив, що загалом, практика відключення споживачів від надання послуги за те, що вони за неї не платять, є в принципі правильною.

"За логікою - це правильний підхід. Інакше ми ніяк не захищаємо виробника, надавача цієї послуги. Іншою стороною цієї медалі є те, що у нас ніяк не визначено, а коли це все вступає в дію. Тобто, при якій заборгованості, за який період. Бо практично в змінах до закону… Два моменти. Перше - такі зміни є правильні, але спосіб їх введення є неправильний. Тому що не визначено, у якому випадку має право постачальник відключити. Тобто, при досягненні якого об’єму заборгованості, за який період. Просто написано при повному чи при частковому", - сказав експерт.

Він зауважив, що саме при відключенні від компослуг є можливість зловживання.

"Тобто, якщо, наприклад, газова служба, оператор розподільчої мережі виставляє рахунки з якими я не погоджуюсь… Я їх не оплачую, бо не погоджуюсь. Чи я на якомусь процесі з’ясування. То мені можуть відключити. А за повторне включення брати купу грошей. Законом не встановлена ця межа. І не встановлена вартість підключення назад. Тобто, вона не регулюється і вона буде встановлюватись самими операторами. Тут є простір для зловживання і мені це не подобається. Те, що ці зміни до закону були введенні в останньому підпункті перед прикінцевими положеннями й те, що вони внесені як зміни до прикінцевих положень закону про карантин минулого року… Тобто, внесли в передостанньому пункті зміни до перехідних положень. Тобто, воно зроблене так, що цього ніхто не помітив", - додав Павлюк.









Нагадаємо, раніше заборона на примусове відключення боржників була передбачена законодавством щодо умов адаптивного карантину. Проте з 20 серпня вона втратила чинність – це стало можливим внаслідок внесення змін до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби".

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