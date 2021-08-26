Є простір для зловживання, - експерт про новий дозвіл щодо відключення боржників від компослуг
Виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк заявив, що практика відключення споживача від надання компослуги за те, що він за неї не платить, є правильною, проте також це є простором для зловживання
Про це він заявив в ефірі програмі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
Як відомо, в Україні знову дозволили відключати боржникам комунальні послуги.
Павлюк зазначив, що загалом, практика відключення споживачів від надання послуги за те, що вони за неї не платять, є в принципі правильною.
"За логікою - це правильний підхід. Інакше ми ніяк не захищаємо виробника, надавача цієї послуги. Іншою стороною цієї медалі є те, що у нас ніяк не визначено, а коли це все вступає в дію. Тобто, при якій заборгованості, за який період. Бо практично в змінах до закону… Два моменти. Перше - такі зміни є правильні, але спосіб їх введення є неправильний. Тому що не визначено, у якому випадку має право постачальник відключити. Тобто, при досягненні якого об’єму заборгованості, за який період. Просто написано при повному чи при частковому", - сказав експерт.
Він зауважив, що саме при відключенні від компослуг є можливість зловживання.
"Тобто, якщо, наприклад, газова служба, оператор розподільчої мережі виставляє рахунки з якими я не погоджуюсь… Я їх не оплачую, бо не погоджуюсь. Чи я на якомусь процесі з’ясування. То мені можуть відключити. А за повторне включення брати купу грошей. Законом не встановлена ця межа. І не встановлена вартість підключення назад. Тобто, вона не регулюється і вона буде встановлюватись самими операторами. Тут є простір для зловживання і мені це не подобається. Те, що ці зміни до закону були введенні в останньому підпункті перед прикінцевими положеннями й те, що вони внесені як зміни до прикінцевих положень закону про карантин минулого року… Тобто, внесли в передостанньому пункті зміни до перехідних положень. Тобто, воно зроблене так, що цього ніхто не помітив", - додав Павлюк.
- Нагадаємо, раніше заборона на примусове відключення боржників була передбачена законодавством щодо умов адаптивного карантину. Проте з 20 серпня вона втратила чинність – це стало можливим внаслідок внесення змін до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби".
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