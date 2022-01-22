Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави: Національний круглий стіл під егідою Київського Безпекового Форуму

10:00 – 10:50 Реєстрація

10:55 Прохання до учасників бути присутніми в залі

11:00 Національний гімн України

11:05 – 13:00 Національний круглий стіл





Модератор: Данило ЛУБКІВСЬКИЙ



Регламент виступів: 5 хв.



11:05 – 11:10 Арсеній ЯЦЕНЮК, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках



11:10 – 11:30 Олена КОНДРАТЮК, Заступниця Голови Верховної Ради України



Рефат ЧУБАРОВ, Голова Меджлісу кримськотатарського народу



Йосиф ЗІСЕЛЬС, Правозахисник, член Ініціативної групи «Першого грудня» і Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції



Володимир ВАСИЛЕНКО, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції



11:30 – 12:45 Арсен АВАКОВ, Міністр внутрішніх справ України у 2014-21 роках



Євген БИСТРИЦЬКИЙ, Голова громадської ініціативи «Виборча Рада UA»



Олексій ГАРАНЬ, Директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва



Артур ГЕРАСИМОВ, Співголова фракції Політичної партії «Європейська Солідарність»



Михайло ГОНЧАР, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції



Володимир ГРОЙСМАН, Лідер партії «Українська Стратегія», Прем’єр-міністр України у 2016-19 роках



Юрій ГУДИМЕНКО, Співзасновник Політичної партії «Демократична сокира»



Володимир ЄРМОЛЕНКО, Член Ініціативної групи «Першого грудня»



Михайло ЖЕРНАКОВ, Голова правління Фундації DEJURE



Сергій КВІТ, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції



Андрій ЛЕВУС, Координатор Руху Опору Капітуляції



Олег ЛЯШКО, Лідер Радикальної партії



Григорій НЕМИРЯ, Представник фракції Політичної партії «Батьківщина»



Володимир ОГРИЗКО, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції



Віталій ПОРТНИКОВ, Журналіст



Дмитро РАЗУМКОВ, Голова міжфракційного об’єднання «Розумна політика»



Кіра РУДИК, Голова Політичної партії «Голос»



Остап СЕМЕРАК, Міністр екології України у 2016-19 роках



Ігор СМЕШКО, Голова партії «Сила і Честь»



Олександр СУШКО, Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»



Анатолій ТКАЧУК, Громадський діяч



Олег ТЯГНИБОК, Голова партії «Свобода»



Валерій ЧАЛИЙ, Голова правління Українського кризового медіа-центру



12:45 Оприлюднення Звернення Національного круглого столу під егідою Київського Безпекового Форуму



