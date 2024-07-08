Атака РФ по Києву 8 липня: Кабмін розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів Охматдиту
Кабмін розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит", куди вранці 8 липня поцілили російські окупанти
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, наслідки сьогоднішньої ракетної атаки на Україну будуть розглянуті на найближчому засіданні уряду.
"Дав доручення МОЗ, Мінекономіки, Мінфіну невідкладно опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим", - написав Шмигаль.
"Також на доручення президента України уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів Охматдиту", - додав він.
Очільник уряду висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
- Уранці 8 липня російська армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі й величезна кількість постраждалих. Серед об'єктів, куди поцілили окупанти, – дитяча лікарня "Охматдит". 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
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