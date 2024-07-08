Атака РФ по Києву 8 липня: Кабмін розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів Охматдиту

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, наслідки сьогоднішньої ракетної атаки на Україну будуть розглянуті на найближчому засіданні уряду.

"Дав доручення МОЗ, Мінекономіки, Мінфіну невідкладно опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим", - написав Шмигаль.

"Також на доручення президента України уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів Охматдиту", - додав він.

Очільник уряду висловив співчуття рідним і близьким загиблих.