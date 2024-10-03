У Києві відбувся форум "People Power: Сила бути різними" про безбар’єрність у робочому середовищі
У столиці 1 жовтня відбувся форум "People Power: Сила бути різними", на якому зібралися провідні HR-фахівці, власники бізнесів і топменеджери компаній, аби обмінятися досвідом і практиками для створення інклюзивної культури для своїх працівників
Про це йдеться у сюжеті Еспресо.
"Коли я кажу про інклюзивність, я маю на увазі не тільки осіб з інвалідністю. Я маю на увазі включеність до ринку праці, включеність у сферу життя представників найрізноманітніших верств населення, особливо вразливих, таких як жінки з малими дітьми, ветерани, особи старшого віку", – сказала керівниця категорії "OLX Робота та Сервіси" Марія Абдулліна.
Згідно з дослідженням «OLX Робота», 55% HR-спеціалістів і власників бізнесу відчули наслідки кадрової кризи після початку повномасштабного вторгнення РФ. Щоб заохотити більше працівників, роботодавці звертають увагу на адаптацію робочих місць для осіб старшого віку, людей з інвалідністю, студентів, ветеранів. Також в Україні почали підвищувати репрезентативність жінок.
"Насправді для нас дуже важливо було створити платформу для того, щоб бізнес, HR, рекрутери, державні й громадські організації мали можливість для діалогу, для того, щоб обговорювати, як покращувати безбар'єрність на ринку праці", – розповіла журналістам бренд-менеджерка категорії "OLX Робота та Сервіси" Каріна Арушанян.
На сьогодні українцям зручніше шукати вакансії в інтернеті, зазначають аналітикині. За словами Каріни Арушанян, люди активніше відгукуються на вакансії, коли роботодавець використовує фільтри, вказуючи, що готовий узяти ветерана, студента, чи людину старшого віку.
"Станом на серпень у нас понад 48 тис. вакансій саме з такими фільтрами. І вони, як правило, отримують на 68% більше відгуків", – розповіла бренд-менеджерка.
Самі роботодавці наголошують, що вже підлаштовуються під нову реальність, зокрема адаптовують робочі місця для співробітників, які демобілізувалися, й для ветеранів, котрі приходять у компанію вперше.
"Дуже важливо кожній організації створювати умови й для мобілізованих, і для тих, хто повертається, допомагати реінтегруватися, допомагати знаходити своє життя вже в мирному форматі", - підкреслила HR-директорка мережі Сільпо та логістики Fozzy Group Любов Українець.
"Сила бути різними" — це про рівноправне робоче середовище, де різноманітність стає підтримкою для інновацій та успіху. Організатори зазначають: форум актуальний для всіх, адже це та реальність, до якої мають пристосовуватися всі компанії. Тому українські бізнеси вже будують інклюзивну культуру та стають відкритими для наймання українців.
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