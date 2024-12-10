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"Волонтери не підпадають під обмеження": у Асоціації українських банків пояснили нововведення щодо переказів між картками

Тетяна Нижник
10 грудня, 2024 вiвторок
22:15
Економіка Гроші

Коментуючи посилення обмежень на перекази коштів, Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що звичайні користувачі на ринку не відчують жодних змін

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Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Важливо, що ліміти не стосуються оплати комунальних послуг, покупок у магазинах чи інтернеті, а також волонтерської діяльності. Всі волонтерські фонди та волонтери, які збирають кошти на банки, не підпадають під ці обмеження. Ми живемо в умовах війни і ніхто не зацікавлений обмежувати унікальну особливість українського виживання. Тому волонтери жодним чином не підпадають під ці обмеження", - повідомив Дубас.

На цей момент меморандум підписали чотири найбільших банки, які мають найбільшу кількість платіжних карток. 

"Ми ставимо собі за мету, щоб до цього меморандуму приєдналися всі 61 український банк, які сьогодні працюють на ринку. Ми також очікуємо, що небанківські фінансові надавачі платіжних послуг теж приєднаються до цього меморандуму", - додав Дубас.

Підрахувавши різні варіанти додаткових лімітів або обмежень переказів коштів, фахівці зупинилися на цифрах, зазначених у меморандумі: 150,000 грн з 1 лютого і 100,000 грн з 1 червня 2025 року: "Тобто, людина, яка отримує заробітну плату на свою картку, може витрачати ці кошти на свій розсуд. Наприклад, частину коштів людина використовує для оплати комунальних послуг, частину – для покупок у магазинах чи кафе, а частину – для переказів своїм близьким. Ліміт на перекази становить 100 або 150,000 грн на місяць. Ми підрахували, що це покриє приблизно 90-95% потреб звичайних користувачів банківських послуг", - пояснив він.

Президент Асоціації українських банків назвав головну мету посилення обмежень на перекази коштів.

"Є близько 5% користувачів, проти яких ми консолідуємося. В Україні існує явище, відоме як "дроп-схеми" або "мули". Люди відкривають картки в банках України і за винагороду передають їх третім особам, які використовують ці картки для тисячі, а інколи навіть десятки тисяч операцій. Ці схеми дозволяють уникати сплати податків та використовувати нелегальні віртуальні активи. Коли ми почали співпрацювати з правоохоронними органами, виявилося, що ці схеми використовуються представниками Російської Федерації для здійснення коригування вогню, підпалів автівок військовим та інших злочинних дій!, - резюмував він.

  • У вівторок 10 грудня ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ОТП Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк та Таскомбанк підписали меморандум щодо прозорості ринку банківських платіжних послуг.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Приватбанк
monobank
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