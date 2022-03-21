Ексфутболіст московського "Спартака" пояснив, чому вважає росіян біомасою

Про це Нагорняк сказав у інтерв'ю FanDay.net.

За його словами, нормальних людей серед росіян мало, тому вони не народ, а біомаса.

"Вибачте за грубість, але не можу втриматися: росіяни – це не народ, а біомаса. Найбагатша у світі країна з величезними ресурсами, при цьому кожен п'ятий за межею бідності, кожен третій обігріває вдома дровами, їхні олігархи жирують, а 75% населення підтримують знищення України. Так, у них є нормальні люди, але мало. Що є показовим: серед російських спортсменів нормальних людей майже немає. Позапихали язики в дупи і вдають, що їх це не стосується", – сказав Нагорняк, який у 1995 році виступав за московський "Спартак".

Нагадаємо, 19 березня український форвард іспанського клубу "Фуенлабрада" Роман Зозуля заявив, що громадяни Росії не мають власної думки.

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