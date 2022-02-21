Ексфутболіст збірної Англії здивував своїм новим клубом

Про це повідомляє офіційний сайт "Орхуса".



30-річний Джек Вілшир підписав контракт з "Орхусом" до кінця цього сезону. В угоді також є опція продовження, яка буде активною залежно від виступів гравця.



З літа 2021 року Вілшир був без клубу. Останнім клубом англійця був "Борнмут", за який він виступав другу половину минулого сезону. Півзахисник також грав за "Арсенал", "Болтон" і "Вест Гем".



"Орхус" виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату Данії. Команда посідає 7 місце після 18 зіграних матчів.



На рахунку Джека Вілшира 34 матчі за збірну Англії, куди востаннє його викликали у 2016 році.

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