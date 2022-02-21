Ексфутболіст збірної Англії здивував своїм новим клубом
Ексгравець збірної Англії Джек Вілшир продовжив кар'єру в данській команді "Орхус"
Про це повідомляє офіційний сайт "Орхуса".
30-річний Джек Вілшир підписав контракт з "Орхусом" до кінця цього сезону. В угоді також є опція продовження, яка буде активною залежно від виступів гравця.
З літа 2021 року Вілшир був без клубу. Останнім клубом англійця був "Борнмут", за який він виступав другу половину минулого сезону. Півзахисник також грав за "Арсенал", "Болтон" і "Вест Гем".
"Орхус" виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату Данії. Команда посідає 7 місце після 18 зіграних матчів.
На рахунку Джека Вілшира 34 матчі за збірну Англії, куди востаннє його викликали у 2016 році.
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