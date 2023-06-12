Екснардепу та керівникам концерну, які постачали продукцію ВПК РФ, обрано запобіжний захід без права внесення застави
Постачальників продукції російському військово-промисловому комплексу та пов'язаному із ними колишнього нардепа триматимуть за ґратами без застави
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Колишньому народному депутату та керівникам концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - заявляє пресслужба.
Повідомляється, що підозрюваним обрали утримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, 8 червня працівники ДБР затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення РФ в Україну.
За даними слідства, організував злочинну схему екснардеп - член Партії регіонів. А діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.
У колишнього нардепа знайдено книги та відзнаки, що прославляють Росію. Він разом зі спільниками мали паспорти РФ та договори з ворогом.
З 2014 року концерн експортував 95% своєї продукції до РФ через фірми-посередники. Загальна вартість поставлених комплектуючих до РФ становила не менше 160 млн грн.
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