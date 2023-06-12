Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Колишньому народному депутату та керівникам концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - заявляє пресслужба.

Повідомляється, що підозрюваним обрали утримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 8 червня працівники ДБР затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення РФ в Україну.

За даними слідства, організував злочинну схему екснардеп - член Партії регіонів. А діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.

У колишнього нардепа знайдено книги та відзнаки, що прославляють Росію. Він разом зі спільниками мали паспорти РФ та договори з ворогом.

З 2014 року концерн експортував 95% своєї продукції до РФ через фірми-посередники. Загальна вартість поставлених комплектуючих до РФ становила не менше 160 млн грн.