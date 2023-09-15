Експерти попередили про загрозу продовольчої кризи в Азії через зростання цін на рис

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані найбільшого банку Британії HSBC Holdings Plc.

Таїланд є світовим еталонним показником експортних цін на рис, ціни на нього зросли до понад $600 за тонну, що майже в половину більше, ніж торік. Нойманн вважає, що політики мають негайно розв'язувати це питання, тому що ціни на рис можуть залишатися високими дуже довго на відміну від цін на овочі, наприклад, помідори і цибулю, які швидко нормалізуються після стрімкого зростання через короткі цикли збору врожаю.

Економісти на чолі з Фредеріком Нойманом у дослідженні заявили, що Азія добре пам'ятає ціни на продовольство 2008-го року.

"Тоді зростання цін на рис в деяких економіках швидко перекинулося на інші ринки, оскільки споживачі та уряди в усьому регіоні намагалися забезпечити постачання. Це також підняло ціни на інші основні продукти, такі як пшениця, оскільки покупці перейшли до альтернатив. Це означає, що зрив в одній економіці зараз може мати набагато більший вплив на інші, ніж у минулі роки", - повідомили експерти.

За останні 25 років світові ціни на імпорт рису, який є основним продуктом харчування в Азії, зросли майже вдвічі з моменту підйому цін на продовольство у 2008 році.

Пропозиція скорочується, а витрати збільшуються через те, що нерегулярні дощі, які викликають посуху, в багатьох частинах світу перешкоджають посівам. Індія є найбільшим експортером рису, але в країні введено обмеження на постачання рису за кордон, щоб утримати місцеві ціни, що ще більше обмежує глобальні постачі.

Нойманн заявив, що економіки Малайзії та Філіппін найбільше залежать від імпорту рису, після них йдуть Корея і Тайвань, залежна й економіка Індонезії. Гонконг і Сінгапур, попри їх купівельну спроможність, імпортують весь свій рис.