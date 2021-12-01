Експосадовцю Державної судової адміністрації повідомили про підозру: заволодів 51 млн грн на закупівлі обладнання
САП і НАБУ оголосили про підозру ексначальнику Державної судової адміністрації (ДСА) у заволодінні 51 млн грн під час закупівлі техніки для запису судових засідань
Про це повідомляє пресцентр НАБУ.
Окрім експосадовця, до відповідальності притягнули і його пособницю - керівницю приватної компанії-постачальника обладнання.
За інформацією слідства, у 2016-2018 рр. ексначальник ДСА разом зі спільницею організували закупівлі обладнання для відомства, яке не відповідало вимогам у сфері захисту інформації, дотримання яких під час запису судових засідань є обов'язковим.
Також експертиза встановила, що ціна на поставку була завищена, і ДСА незаконно переплатила за обладнання приблизно 51 млн грн.
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