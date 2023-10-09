Екуменічний соціальний тиждень: міжнародні експерти про вплив війни в Україні на світ

Про це повідомляє Еспресо, яке виступило головним інформаційним партнером події.

У дискусії взяли участь Дмитро Шеренговський, Олександр Мотиль, Андреас Умланд.

Як зазначив доктор Дмитро Шеренговський, проректор із зовнішніх зв’язків та суспільного служіння УКУ, зараз ми в режимі воєнної дипломатії. І ця воєнна дипломатія має дати відповіді на 3 проблеми. "Нам і нашим партнерам треба вирішувати проблему браку спільної координації між подібними країнами. Друга проблема — толерантності зв’язків собі подібних з авторитарними режимами. І ми так чи інакше мусимо забезпечувати ідею справедливого миру, який є в основі регулювання конфліктів", – розповів він.

Думками про те, як російсько-українська війна здатна вплинути на інституційну архітектуру міжнародної оборонної співпраці на обох берегах Атлантики, поділився доктор Олександр Мотиль, професор політології в Університеті Ратґерса. Він, зокрема, зазначив, що Україна після перемоги зможе вимагати значно більше, бо це буде інша країна – з якою рахуватимуться.

"Коли закінчилась Холодна війна і Радянського союзу вже не було, НАТО потрапило в шалену й глибоку кризу. Бо раптом — не було ворога. А оборонний Альянс тільки тоді має якийсь сенс, коли є якийсь ворог, проти якого ти себе захищаєш. 20-30 років НАТО шукало якийсь інший підхід… Але врешті-решт це не спрацювало. Європейці взагалі знехтували свої оборонні сили, за винятком, хіба що, британців, поляків та американців… Я переконаний, що Росія програє цю війну. Питання тільки, чи дуже шалено, чи з певними компромісами. Росія доказала, що вона вже не є такою загрозою, як була. Вона просто неспроможна бути такою загрозою, якою вона була. І одне мене тільки тут хвилює, що в таких обставинах знову буде повернення до тої ситуації, що була у 90-х роках. Коли Росія начебто зникла з поля бою і НАТО раптом опинилась без якогось сильного суперника. В такому випадку буде спокуса для різних країн НАТО прийняти зовсім інше ставлення до Росії і зовсім інше ставлення до НАТО. Це не буде Україні на користь", – зазначив він.

Доктор Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру Східноєвропейських студій, у своїй доповіді наголосив, що великою проблемою Росії є те, що вона відійшла від Європи.

"Захід — це цивілізація. І на основі спільних цінностей та ідей тут можна створювати певні альянси, як ЄС, НАТО та інші. Але в Азії я не бачу чогось еквівалентного. Там є Шанхайська організація, є інші, але це, як мені здається, штучні утворення, які в чомусь мають загальний авторитарний напрямок, але немає чогось спільного", – зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи можлива повторна Холодна війна, експерти зійшлись на спільній думці, що, скоріш за все, ні. А якщо і так – її ключовим гравцем буде не Росія, а Китай.

Переглянути дискусію повністю та ознайомитись з усіма тезами учасників круглого столу можна на YouTube-каналі Інституту екуменічних студій.

Форум тривав з 4 до 7 жовтня. Під час нього відбулися круглі столи, міжнародні панельні дискусії, семінари, виставки та майстер-класи, поділені за тематичними блоками: релігійно-екуменічний та етичний, історико-політичний, екологія, міграція, культурно-освітній та інформаційний.

Організаторами форуму є Інститут екуменічних студій УКУ, Український католицький університет, Фонд Конрада Аденауера в Україні, Німецька лютеранська церква (EKD).