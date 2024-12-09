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Головна Енергетика Україна планує збудувати десять малих модульних реакторів

Україна планує збудувати десять малих модульних реакторів

Юлія Юліна
9 грудня, 2024 понедiлок
15:25
Енергетика Енергоатом

Україна планує до 2050 року збудувати десять малих модульних реакторів, додавши таким чином в енергосистему до 3000 МВт потужності

Зміст

Про це розповів у коментарі для програми "Енерго LIVE" керівник Енергоатому Петро Котін.

"Ми бачимо, що у нас є можливості та потреба у малих модульних реакторах на рівні до 3000 МВт", – сказав він і додав, що Україні потрібно буде побудувати 10 таких об'єктів.

Енергоатом уже має низку домовленостей із провідними розробниками малих модульних реакторів, зокрема з компанією Holtec International.

За словами Котіна, чимало компаній у світі займаються розробкою ММР, що свідчить про розвиток атомних технологій.

Водночас керівник Енергоатому зазначив, що не може точно сказати, наскільки безпечною є експлуатація малих модульних реакторів в умовах повномасштабної війни, однак, як стверджують розробники, ці об'єкти є більш безпечними та меншими за розміром, ніж великі атомні реактори, а також можуть працювати там, де взагалі немає мережі.

  • 24 червня тодішній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав він.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
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