Україна планує збудувати десять малих модульних реакторів

Про це розповів у коментарі для програми "Енерго LIVE" керівник Енергоатому Петро Котін.

"Ми бачимо, що у нас є можливості та потреба у малих модульних реакторах на рівні до 3000 МВт", – сказав він і додав, що Україні потрібно буде побудувати 10 таких об'єктів.

Енергоатом уже має низку домовленостей із провідними розробниками малих модульних реакторів, зокрема з компанією Holtec International.

За словами Котіна, чимало компаній у світі займаються розробкою ММР, що свідчить про розвиток атомних технологій.

Водночас керівник Енергоатому зазначив, що не може точно сказати, наскільки безпечною є експлуатація малих модульних реакторів в умовах повномасштабної війни, однак, як стверджують розробники, ці об'єкти є більш безпечними та меншими за розміром, ніж великі атомні реактори, а також можуть працювати там, де взагалі немає мережі.