єОселя: Укргазбанк видав перший кредит

Іпотеку на вторинному ринку отримав інспектор патрульної поліції Києва Антон, котрий дізнався про нову держпрограму зі ЗМІ. Обрав саме Укргазбанк, бо вважає його надійним та відкритим для клієнтів. Позичальника привабили вигідні умови кредиту, адже наразі він не має стільки коштів, щоб придбати власне житло.

Антон обрав домівку у Гостомелі за такими критеріями як ціна, невелика відстань до Києва, чудова природа та новий житловий комплекс. Каже, що завжди мріяв про власне затишне житло із просторою кімнатою та кухнею. Антон отримав кредитні кошти у розмірі понад 1 млн грн, строком на 20 років, розмір першого внеску – 22,2% від суми кредиту, компенсаційна ставка - 3%.

Учасниками програми можуть стати такі соціальні категорії: військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах. Деталі програми можна дізнатись у контакт-центрі банку за номером 0 800 309 000.

Наразі послуга у тестовому режимі доступна на порталі Дія. Повноцінно сервісом можна буде скористатися зовсім скоро у мобільному застосунку Дія, подати заявку можливо буде всього у декілька кліків. Наразі триває бета-тестування послуги у застосунку, щоб процес подачі заявки був максимально простим та зручним.

З початку 2023-го року подати заявку до програми єОселя зможуть всі охочі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.