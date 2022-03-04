Мерія готова забезпечити підключення до Wi-Fi в усіх укриттях Києва, - заступник Кличка

Про це заявив заступник мера Києва Петро Оленич.



"Звернення до представників інтернет-провайдерів Києва! Місто готове співпрацювати та разом організувати підключення до Wi-Fi сховищ Києва", - повідомив він.



Петро Оленич наголосив, що зараз комунікація та швидкий доступ до інформації мають величезне значення.



Також заступник мера столиці надав контакти підтримки IT департаменту: operator.wifi.help@gmail.com.

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