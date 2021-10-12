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ЄС запропонує Україні двосторонню фінансову допомогу на підтримку ключових реформ у 2021 році

12 жовтня, 2021 вiвторок
14:40

Європейський Союз у 2021 році запропонує Україні двосторонню фінансову допомогу для підтримки ключових реформ та імплементацію Угоди про асоціацію

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками Саміту "Україна-ЄС", опублікованій на сайті Офісу президента.

"ЄС має намір запропонувати у 2021 році двосторонню фінансову допомогу в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI) для підтримки ключових реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що ЄС підтвердив свою постійну суттєву підтримку України з чіткою прив'язкою до ефективного впровадження реформ та політик. Так, з 2014 року ЄС та європейські фінансові інституції мобілізували безпрецедентний пакет кредитів та грантів обсягом понад 17 млрд євро.

У заяві також йдеться, що українська влада вітає презентаціє ЄС Економічного та інвестиційного плану для Східного партнерства та його флагманські ініціативи для України, які мобілізуватимуть до 6,47 млрд євро державних та приватних інвестицій для стимулювання економічного розвитку і підтримки відновлення після пандемії та допомовилися про його швидке впровадження.

Крім того, ЄС підтвердив поточну гуманітарну підтримку постраждалому від конфлікту населенню на сході України у розмірі 25,4 млн євро на 2021 рік. 

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ЄС
фінансування
допомога
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