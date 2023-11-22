Євросоюз підготував до обговорення план надання Україні довгострокових безпекових гарантій, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посланням на чернетку документа.

Зазначається, що проєкт цього документа цього тижня обговорюватимуть посли ЄС, а наступного місяця - лідери блоку. Він також ляже в основу консультацій з Києвом і країнами Великої семи.

Зазначається, що члени G-7 на саміті НАТО на початку 2023 року домовилися обговорити набір двосторонніх гарантій безпеки з Україною, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії.

Україна, своєю чергою, зобов'язалася продовжити низку реформ, у тому числі в правоохоронній та судовій системі, а також у секторах безпеки та оборони. Деякі з ключових країн-союзників України прагнуть укласти двосторонні угоди цього року.

Рамкова програма Євросоюзу включає такі пропозиції:

"передбачуваний, ефективний, стійкий та довгостроковий механізм постачання військової техніки в Україну", який мобілізує європейську оборонну промисловість;

навчання військовослужбовців Збройних Сил України;

розширення співробітництва з українською оборонною промисловістю для збільшення потужностей та узгодження стандартів;

зміцнення здатності України протистояти кіберзагрозам та гібридним загрозам, а також дезінформації;

підтримка зусиль України щодо розмінування та розв'язання проблеми забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;

допомогу Україні у її програмі реформ, пов'язаної з процесом вступу до ЄС, а також підвищення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, озброєнь та боєприпасів, та протидіяти будь-якому незаконному обігу;

підтримка енергетичного переходу України та зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими та супутниковими знімками.

ЗМІ зазначає, що обговорення такого плану відбувається на тлі невиконання Євросоюзом свого зобов'язання надати Силам оборони України один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, а також на тлі переговорів про довгострокову допомогу, що "зайшли в глухий кут", зазначається в публікації.

У документі йдеться, що підтримка постачання зброї, як і раніше, надаватиметься через "Європейський фонд миру" - механізм, який відшкодовує державам-членам те, що вони постачають Україні.

Однак, за словами дипломата ЄС, початковий план ЄС виділити €20 млрд ($21,8 млрд) протягом чотирьох років на оплату зброї для Києва ризикує зірватися, оскільки деякі країни-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитися про умови.

Натомість, як пише Bloomberg, країни ЄС сподіваються досягти домовленості про виділення 5 мільярдів євро на 2024 рік із зобов'язаннями щодо продовження підтримки надалі.

Також очікується, що лідери ЄС обговорять на грудневому саміті рекомендацію Єврокомісії офіційно розпочати переговори щодо членства з Україною.