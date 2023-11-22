Євросоюз підготував до обговорення план надання Україні довгострокових безпекових гарантій, - Bloomberg
Європейський Союз готовий надати Україні довгострокові безпекові гарантії, що включатимуть військову підтримку, навчання військовослужбовців та допомогу в розвитку оборонної промисловості країни
Про це пише Bloomberg з посланням на чернетку документа.
Зазначається, що проєкт цього документа цього тижня обговорюватимуть посли ЄС, а наступного місяця - лідери блоку. Він також ляже в основу консультацій з Києвом і країнами Великої семи.
Зазначається, що члени G-7 на саміті НАТО на початку 2023 року домовилися обговорити набір двосторонніх гарантій безпеки з Україною, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії.
Україна, своєю чергою, зобов'язалася продовжити низку реформ, у тому числі в правоохоронній та судовій системі, а також у секторах безпеки та оборони. Деякі з ключових країн-союзників України прагнуть укласти двосторонні угоди цього року.
Рамкова програма Євросоюзу включає такі пропозиції:
- "передбачуваний, ефективний, стійкий та довгостроковий механізм постачання військової техніки в Україну", який мобілізує європейську оборонну промисловість;
- навчання військовослужбовців Збройних Сил України;
- розширення співробітництва з українською оборонною промисловістю для збільшення потужностей та узгодження стандартів;
- зміцнення здатності України протистояти кіберзагрозам та гібридним загрозам, а також дезінформації;
- підтримка зусиль України щодо розмінування та розв'язання проблеми забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;
- допомогу Україні у її програмі реформ, пов'язаної з процесом вступу до ЄС, а також підвищення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, озброєнь та боєприпасів, та протидіяти будь-якому незаконному обігу;
- підтримка енергетичного переходу України та зусиль з ядерної безпеки;
- обмін розвідданими та супутниковими знімками.
ЗМІ зазначає, що обговорення такого плану відбувається на тлі невиконання Євросоюзом свого зобов'язання надати Силам оборони України один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, а також на тлі переговорів про довгострокову допомогу, що "зайшли в глухий кут", зазначається в публікації.
У документі йдеться, що підтримка постачання зброї, як і раніше, надаватиметься через "Європейський фонд миру" - механізм, який відшкодовує державам-членам те, що вони постачають Україні.
Однак, за словами дипломата ЄС, початковий план ЄС виділити €20 млрд ($21,8 млрд) протягом чотирьох років на оплату зброї для Києва ризикує зірватися, оскільки деякі країни-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитися про умови.
Натомість, як пише Bloomberg, країни ЄС сподіваються досягти домовленості про виділення 5 мільярдів євро на 2024 рік із зобов'язаннями щодо продовження підтримки надалі.
Також очікується, що лідери ЄС обговорять на грудневому саміті рекомендацію Єврокомісії офіційно розпочати переговори щодо членства з Україною.
- У Києві 21 листопада відбулася розширена зустріч президента України Володимира Зеленського з головою Євроради Шарлем Мішелем і очільницею Молдови Маєю Санду. Шарль Мішель запросив президентів на зустріч у грудні. Він зауважив, що саме тоді ЄС має ухвалити рішення щодо наступних кроків.За його словами, треба забезпечити, щоб "метою цього процесу розширення стала не просто більша кількість, а й більша результативність, більша спроможність захищати спільні цінності".
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