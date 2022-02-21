Фінал конкурсу Mrs Ukraine International-2022 пройде у Києві 2 березня

Про це розповів PR-директор конкурсу Алекс Лебедєв, передає Укрінформ.



"Mrs Ukraine Іnternational - це перший конкурс краси в Україні, який підтримується на державному рівні і цього року відбувається за підтримки Міністерства закордонних справ України", - сказав Лебедєв.



Він зазначив, що 2 березня у Regent Hill Event Hall відбудеться національний фінал міжнародного конкурсу Mrs Ukraine International 2022, учасницями якого стануть 25 жінок.



Національний директор конкурсу Mrs Ukraine International Яна Луцька уточнила, що конкурс проходить в Україні вже п'ятий рік.



"Зараз ми офіційно підтримуємося Міністерством закордонних справ. Це вперше за 30-річну історію незалежності України, коли влада підтримує конкурс краси. І підтримує цей конкурс не просто так, це конкурс, який міняє стереотипи. Тому що це конкурс не тільки про красу, але й про успіх. Я дуже хочу, щоб жінки, які беруть участь у цьому проєкті, були почуті, щоб ви були лідерами думок, щоб ви стали популярними не тільки в своїй сфері, але й вийшли за межі", - розповіла вона.



Телетрансляція конкурсу вперше відбудеться на українському телебаченні 16 квітня.



Як відомо, уперше в Україні конкурс було проведено 2018 року. Першою українкою, яка представила нашу країну на конкурсі Mrs International, була Яна Луцька.



Mrs. International - один із найпрестижніших і відомих конкурсів, який проводиться щорічно в США за підтримки уряду країни протягом більше 30 років. У Києві буде обрана Переможниця-Королева, яка представить Україну в Америці.



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