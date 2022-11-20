Форум для діалогу між Німеччиною і РФ, який започаткували Путін і Шредер, планують закрити

Про це повідомило видання Spiegel.

У листі до учасників форуму, який потрапив у розпорядження видання, йдеться про скликання на вимогу правління позачергових загальних зборів, "на яких має бути ухвалене рішення про розпуск "Петербурзького діалогу".

Відомо, що форум було засновано у 2001 році президентом РФ та тодішнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером з метою сприяння обміну між громадянським суспільством та засобами масової інформації з німецької та російської сторони.

У межах "Петербурзького діалогу" журналісти, дипломати, науковці, митці, представники бізнесу та політики з різних партій щороку зустрічалися в Німеччині або Росії. Востаннє форум відбувався у 2019 році в Бонні.

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У 2020 році зібрання "Петербурзького діалогу" скасували через пандемію коронавірусу, а після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та початку повномасштабної війни в Україні взагалі не проводилися.

Видання зазначає, що до вище зазначених подій, форум було скасовано лише одного разу – у 2014 році тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель ухвалила таке рішення після анексії Росією Криму та бойкоту з боку кількох німецьких неурядових організацій.

Як зазначає Spiegel, "Петербурзький діалог" фінансувався фондами, бізнес-спільнотою та міністерством закордонних справ Німеччини, але з погіршенням німецько-російських відносин його значення ставало дедалі меншим.

11 листопада стало відомо, що Німеччина надасть Україні €1 млрд на кіберзахист і документування воєнних злочинів РФ.

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