Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Шольц на G20 може говорити з нейтральними державами з позиції сили, щоб вони перейшли на бік України у війні, - експосол Мельник
Ексклюзив

Шольц на G20 може говорити з нейтральними державами з позиції сили, щоб вони перейшли на бік України у війні, - експосол Мельник

13 листопада, 2022 неділя
13:15
Світ Олаф Шольц

Німеччина може собі дозволити жорстку позицію на саміті Великої двадцятки і переконати їх перейти на бік західної коаліції щодо війни Росії

Про це заявив у ефірі Еспресо колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Країни глобального Півдня займають щонайменше нейтральну позицію у агресії РФ. Це у Берліні розуміють, там відчувають, що не залучивши повну підтримку таких держав, як Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка, то буде непросто забезпечувати світовий глобальний фронт протидії Путіну в Україні", - зазначив він.

На думку дипломата, Німеччина може собі дозволити жорстку позицію на саміті Великої двадцятки. 

"Я дуже вірю в те, що канцлер на саміті G20 не лише буде делікатно порушувати це питання і сподіватися на добру волю правителів цих держав, які мають більший вплив не лише на економіку, а й на політичний порядок денний. Я вважаю, що у Німеччини є всі козирі на руках, щоб говорити з цими державами з позиції сили - і примусити їх перейти на бік західної коаліції. Яка нам допомогає не лише виживати, а й звільняти наші території. Саме тому, я закликаю канцлера Німеччини займати жорстку позицію, яку Німеччина може собі дозволити", - підсумував Мельник.

  • За даними Reuters, лідери країн Великої двадцятки наступного тижня засудять використання або загрозу ядерної зброї Росією. Загалом війна в Україні буде головним питанням саміту.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Німеччина
війна з Росією
саміт G20
Олаф Шольц
Читайте також:
12 листопада, 2022 субота
Тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби, - Братчук
12 листопада, 2022 субота
У Харкові прогриміли вибухи
12 листопада, 2022 субота
Розвідка Британії викрила справжню мету оголошеної РФ евакуації цивільних з Херсона
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
13 листопада
14:24
море військовий корабель
На Херсонщині з 13 по 18 листопада заборонили користуватися водним транспортом
14:17
В окупованому Мелітополі з головної площі зник російський триколор
В окупованому Мелітополі з головної площі зник російський триколор
14:13
Олександр Усик та Олександр Красюк (ліворуч)
Промоутер Усика обурився через рішення IBF про обов'язковий для українця захист титулу
14:06
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Президент Ізраїлю вручив Нетаньягу мандат на формування уряду
13:46
Parimatch став партнером UNITED24
13:39
Ілюстративне фото
В Україні  за сприяння США збудують малий модульний реактор
13:39
Працівники Укрзалізниці проходять тренінги з надання першої психологічної допомоги
Працівники Укрзалізниці проходять тренінги з надання першої психологічної допомоги
13:29
Ріші Сунак
Новий прем'єр Британії Сунак пообіцяв кинути виклик режиму Путіна на саміті G20
13:03
сніг
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на сніг
12:53
Антоніу Гутерреш
"Не будь-який мир - а мир, що ґрунтується на цінностях Статуту ООН": Гутерреш про завершення війни з Росією
12:47
Ілюстративне фото
На Луганщині 10 російських загарбників зґвалтували 12-річну дівчинку
12:23
За добу росіяни обстріляли сім населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені
За добу росіяни обстріляли сім населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені
12:12
На Донбасі точаться важкі бої, але хлопці готові йти на Донецьк і далі, - Порошенко
12:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 листопада: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:57
Потяг до перемоги
"Квиток до перемоги": Укрзалізниця почала продаж квитків на перші потяги до Херсона, Сімферополя, Маріуполя, Луганська і Донецька
11:49
Андрій Курков
"Сірі бджоли" Андрія Куркова увійшли до списку найкращих книжок-2022 за версією The New Yorker
11:47
Саломе Зурабішвілі
Після оголошення Путіним мобілізації кордон Грузії перетнули 700 тис. громадян РФ, - Зурабішвілі
11:23
На фото Михайло Подоляк
У Офісі президента спрогнозували, коли РФ "дозріє" до виведення військ та переговорів
10:52
Філіп Хрговіч
Усика зобов'язали битися з претендентом на титул IBF
10:44
російський паспорт
Путін хоче позбавляти російських паспортів за "фейки про війну"
10:35
Алі Даеї
Ексфутболіста "Баварії" засудили до смертної кари в Ірані
10:11
Ілюстративне фото
За минулу добу ворог здійснив 4 ракетних і понад 40 атак РСЗВ та завдав 16 авіаударів, - Генштаб
09:40
військова підготовка у школах РФ
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ повертає у школи військову підготовку
09:30
Ілюстративне фото
ЗСУ завдали високоточного удару біля Дніпрян на Херсонщині, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих окупантів, - Генштаб
09:14
Інфографіка
БМП. вбиті росіяни
ЗСУ за добу ліквідували 650 російських окупантів, - Генштаб
08:57
У Білорусі росте соціальна напруга
У Білорусі росте напруга між місцевими мешканцями та армією РФ, - Генштаб ЗСУ
08:47
Сенат США
Демократи зберегли контроль над сенатом США за підсумками проміжних виборів, - CNN
08:45
OPINION
Олександр Вільчинський
Вивчаємо топоніміку  разом із Збройними силами
08:15
Окупанти регулярно вночі обстрілюють Нікопольщину
Окупанти випустили вночі майже 40 смертоносних зарядів по Нікополю: дві жінки в лікарні
08:15
Ексклюзив
мобілізовані з ОРДЛО
На Луганщині для мобілізованих з РФ роблять наметові табори, це дуже гарні цілі, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
08:00
Анонс
Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру
07:45
Володимир Путін
У Кремлі через виведення окупаційних військ із Херсона поглиблюється розкол, - ISW
06:49
Звільнення українських земель на півдні країни триває
Ворог плекає плани високоточних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, - ОК "Південь"
01:30
Мірча Луческу
Луческу збирається закінчити кар'єру: друг тренера "Динамо" назвав терміни
00:36
На фото: система ППО
На Черкащині спрацювала ППО
00:14
На фото вертоліт Ка-52
Російський гвинтокрил випустив по Сумщині 15 некерованих ракет
2022, субота
12 листопада
23:56
Олександр Зінченко
Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Вулвергемптон" в АПЛ
23:27
Ексклюзив
Найбільшою проблемою після війни буде депопуляція, - інвестбанкір Фурса
23:25
Авіакатастрофа, Даллас
У США на авіашоу зіштовхнулися літаки
23:06
Вибух
У Харкові прогриміли вибухи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV