Шольц на G20 може говорити з нейтральними державами з позиції сили, щоб вони перейшли на бік України у війні, - експосол Мельник
Німеччина може собі дозволити жорстку позицію на саміті Великої двадцятки і переконати їх перейти на бік західної коаліції щодо війни Росії
Про це заявив у ефірі Еспресо колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"Країни глобального Півдня займають щонайменше нейтральну позицію у агресії РФ. Це у Берліні розуміють, там відчувають, що не залучивши повну підтримку таких держав, як Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка, то буде непросто забезпечувати світовий глобальний фронт протидії Путіну в Україні", - зазначив він.
На думку дипломата, Німеччина може собі дозволити жорстку позицію на саміті Великої двадцятки.
"Я дуже вірю в те, що канцлер на саміті G20 не лише буде делікатно порушувати це питання і сподіватися на добру волю правителів цих держав, які мають більший вплив не лише на економіку, а й на політичний порядок денний. Я вважаю, що у Німеччини є всі козирі на руках, щоб говорити з цими державами з позиції сили - і примусити їх перейти на бік західної коаліції. Яка нам допомогає не лише виживати, а й звільняти наші території. Саме тому, я закликаю канцлера Німеччини займати жорстку позицію, яку Німеччина може собі дозволити", - підсумував Мельник.
- За даними Reuters, лідери країн Великої двадцятки наступного тижня засудять використання або загрозу ядерної зброї Росією. Загалом війна в Україні буде головним питанням саміту.
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