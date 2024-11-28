Кидали пляшки і розпилювали фарбу: у Москві невідомі напали на посольство Швеції

Про це інформують шведська газета Dagens industri і російський тг-канал Shot.

На відео, поширених у мережі видно, як троє невідомих кидають пляшки й розпилюють газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. Після цього їх затримала поліція.

У МЗС Швеції заявили, що знають про інцидент і спілкуються щодо цього з посольством у Москві. Водночас вони відмовилися коментувати інцидент.