Кидали пляшки і розпилювали фарбу: у Москві невідомі напали на посольство Швеції
У четвер, 28 листопада, у столиці Росії Москві троє невідомих чоловіків з пляшками і газовими балончиками напали на будівлю посольства Швеції
Про це інформують шведська газета Dagens industri і російський тг-канал Shot.
На відео, поширених у мережі видно, як троє невідомих кидають пляшки й розпилюють газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. Після цього їх затримала поліція.
У МЗС Швеції заявили, що знають про інцидент і спілкуються щодо цього з посольством у Москві. Водночас вони відмовилися коментувати інцидент.
- Зазначається, що це не перший випадок, коли посольство Швеції у РФ потерпає від дій вандалів. У лютому 2024 року люди в масках закидали будівлю пакетами з фекаліями. Це сталося після того, як Угорщина проголосувала за членство Швеції в НАТО, і, за даними російських ЗМІ, інцидент був пов’язаний зі вступом Швеції до оборонного альянсу.
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