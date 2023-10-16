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Форум Via Carpatia 2023 відбувся: основні події, спікери, гості

16 жовтня, 2023 понедiлок
15:51
Культура Ініціатор Via Carpatia Микола Княжицький і ведуча Форуму Анжеліка Рудницьк

В Івано-Франківську 13-15 жовтня відбувся Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia: "Майбутнє традиції: українське у глобальному світі"

За три дні у межах Via Carpatia 2023 відбулося десятки різних мистецько-інтелектуальних подій.  "Еспресо" став генеральним інформаційним партнером Форуму.

Стартував захід із циклу відкритих лекцій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Їх прочитали Йосиф Зісельс, Віталій Портников, Микола Княжицький і Володимир В’ятрович.

Відбулося п’ять панельних дискусій:

"На перехресті. Доля традиції в глобалізованому світі", "Вийти з тіні. Позиціонування України в світі","Еміграція та солідарність. Між консервацією давнього і просуванням сучасного","Сильні досвідом предків. Роль традиції для стійкості Збройних сил та волонтерства","Віднайдення себе. Війна як тригер національного самопізнання". Серед спікерів були Мирослава Барчук, Анжеліка Рудницька, Ростислав Держипільський, Ольга Сало, Ельміра Аблялімова, Тетяна Пилипець, Богдан Тихолоз, Генадь Побережний, Юрій Гудименко, Антін Борковський, Василь Павлов, Володимир Скоростецький, Марія Маківничук, Ростислав Лужецький, Роман Ващук, Мирослава Керик, Христина Береговська, Надія Маківничук та інші.

Усі дискусії у прямому етері транслював телеканалі Еспресо. Тепер дискусії доступні для перегляду на Youtube-каналі Еспресо.

Привітати учасників і гостей Форуму Via Carpatia в Івано-Франківську приїхав т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, який зауважив: "Фестиваль Via Carpatia покликаний об'єднати українців. З роками цей фестивальний рух розповсюдився на багато ширші регіони й навіть на країни, які мають на своїй землі карпатські гори”.

В.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв

В.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв відвідав Via Carpatia 2023


"Для нас дуже важливо зберігати цю традицію -  Via Carpatia відбувалася і в ковід, і в перший рік повномасштабного вторгнення росії до України. Торік ми провели Форум у Львові, - каже ініціатор Форуму Via Carpatia, народний депутат України Микола Княжицький. - Але ми мріємо повернутися у Верховину та Криворівню - і ми вже ближче. Так само, як Збройні Сили України поступово звільняють нашу територію. Вірю, що наступного літа ми таки проведемо Via Carpatia у Верховині та Криворівні, де спілкуватимемося серед гір, любуючись красою Черемоша і слухаючи гуцульські мелодії. Цього року в Івано-Франківську у нас відбувся хороший діалог про майбутнє України".

Однією із центральних подій Via Carpatia 2023 була Літературно-мистецька зустріч "Слово у війні" — книжкова толока, на яку до Івано-Франківська приїхало близько двох десятків військових письменників. Дехто – прямісінько із фронту. Серед учасників - військові автори та волонтери Олександр Лисак, Олена Лотоцька, Катерина Флекман, Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов, Валерія Борщевська, Володимир Скоростецький, Андрій Лотоцький, Віктор Янкевич, Олена “Ластівка” Мокренчук, Рустам Дмитрук, Ольга Донеччанка, Оксана Весна, Ілля Тітко та інші.

Микола Княжицький презентував власний документальний фільм “Церква без Христа. Діяльність російської православної церкви має бути заборонена”. В обговоренні фільму взяли участь Микита Потураєв, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, Тарас Антошевський та отець Іван Рибарук із Криворівні.

Вистава "Нація" Івано-Франківського  академічного драмтеатру


Куратором мистецької складової Форуму став лауреат Шевченківської премії, видатний театральний режисер та актор кіно Ростислав Держипільський. Інтелектуальні дискусії доповнили показ вистави "Нація" від Івано-Франківського національного академічного драмтеатру, прем’єра кінострічки Михайла Крупієвського “Чубай. Говорити знову” і презентація фільму Мирослави Барчук “Какая разніца” із документального циклу "Остання війна". На закритті Форуму виступив співак Юрій Йосифович, а на літературній локації “Слово у війні” - військовий оркестр легендарної 10-ої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. 

Завершився Via Carpatia 2023 врученням щорічної премії імені Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів". Цього разу нагороди удостоївся Йосиф Зісельс - громадський діяч, дисидент, виконавчий спів-президент Ваад України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України, ініціатор та керівник  програми “Відновлення під час війни”.

Йосиф Зісельс


"Більшу частину свого життя я прожив у Чернівцях, на Прикарпатті. Будучи дитиною, купував собі книжки - батько давав мені гроші. Пригадую, як одна книжка привернула мою увагу серед багатьох інших. Вона називалася “На високій полонині”. Уже пізніше я дізнався, що це була книжка Станіслава Вінценза, написана у 1938 році. Українською її переклали у 1957-му. Тоді я не запам’ятав автора, але на мене дуже вплинула ця книга про гуцулів і Карпати, якими я “захворів”. Минуло багато років - і я стою перед вами як лауреат премії імені Станіслава Вінценза", - сказав, приймаючи нагороду в Івано-Франківську з рук ініціатора Форуму Via Carpatia Миколи Княжицького, Йосиф Зісельс.    

У минулі роки премію Вінценза отримували Юлія Паєвська (Тайра), Мирослав Маринович, Іван Малкович, Леонід Фінберг та Петро Рихло. Вони, друзі та партнери утворюють "Коло Вінценза" – інтелектуальний клуб людей, об’єднаних високими гуманістичними ідеалами.

Суспільство
Микола Княжицький
Івано-Франківщина
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