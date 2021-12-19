ФРН обіцяє "особисті наслідки" Путіну та його оточенню

З такою заявою вона виступила в інтерв'ю виданню "Більд", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні використовувати весь набір інструментів, який ми маємо. Зараз ми повинні намітити собі за мету Путіна і його оточення. Відповідальні за агресію повинні відчути особисті наслідки", - сказала вона.



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Також Ламбрехт висловила занепокоєння нарощуванням військової присутності РФ біля кордонів з Україною, тому країною для своєї першої поїздки в ролі глави Міноборони ФРН вона обрала Литву - в розташування сил швидкого реагування НАТО.

"Зрозуміло, що агресор - Росія. Ми повинні скористатися всіма можливостями, щоб зупинити ескалацію ситуації. Сюди входить і введення жорстких санкцій", - наголосила міністр.



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Також їй поставили питання про готовність відправити війська бундесверу в Україну.

"Ми повинні повністю використовувати всі можливості дипломатії та економічних санкцій. І всі подальші кроки повинні бути узгоджені в Альянсі (НАТО - ред.)", - відповіла Ламбрехт.





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