ФРН обіцяє "особисті наслідки" Путіну та його оточенню
Нові санкції проти РФ у зв'язку з обстановкою навколо України мають бути спрямовані проти безпосередніх керівників РФ, заявила міністр оборони ФРН Крістіні Ламбрехт
З такою заявою вона виступила в інтерв'ю виданню "Більд", передає Інтерфакс-Україна.
"Ми повинні використовувати весь набір інструментів, який ми маємо. Зараз ми повинні намітити собі за мету Путіна і його оточення. Відповідальні за агресію повинні відчути особисті наслідки", - сказала вона.
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Також Ламбрехт висловила занепокоєння нарощуванням військової присутності РФ біля кордонів з Україною, тому країною для своєї першої поїздки в ролі глави Міноборони ФРН вона обрала Литву - в розташування сил швидкого реагування НАТО.
"Зрозуміло, що агресор - Росія. Ми повинні скористатися всіма можливостями, щоб зупинити ескалацію ситуації. Сюди входить і введення жорстких санкцій", - наголосила міністр.
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Також їй поставили питання про готовність відправити війська бундесверу в Україну.
"Ми повинні повністю використовувати всі можливості дипломатії та економічних санкцій. І всі подальші кроки повинні бути узгоджені в Альянсі (НАТО - ред.)", - відповіла Ламбрехт.
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