УПЛ: розклад матчів і трансляцій останнього туру сезону
У пʼятницю, 24 травня, стартує фінальний, 30-й тур, чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Українська Прем'єр-ліга
30-й тур
Пʼятниця, 24 травня
15:30 ЛНЗ - "Ворскла"
Субота, 25 травня
15:30 "Зоря" - "Колос"
15:30 "Металіст 1925 - "Верес"
15:30 "Полісся" - "Шахтар"
15:30 "Чорноморець" - "Дніпро-1"
15:30 "Кривбас" - "Минай"
15:30 "Рух - "Динамо"
15:30 "Оболонь" - "Олександрія"
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