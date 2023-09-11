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Гарбузовий пиріг. Простий рецепт приготування
Ви полюбляєте легку випічку, яка не завдає особливої шкоди фігурі? Тоді вам неодмінно слід приготувати гарбузовий пиріг за нашим рецептом
Пиріг із гарбуза на кефірі
Інгредієнти для пирога з гарбуза:
- гарбуз - 400 г
- манна крупа - 300 г
- кефір - 250 мл
- сода - одна чайна ложка
- цукор - 100 г + 100 г
- сіль – пів чайної ложки
- цедра з апельсина – одна чайна ложка
- вода - 100 мл
Покроковий рецепт приготування гарбузового пирога:
- насипаємо в миску манку
- заливаємо її кефіром
- кефір беремо максимальної жирності при кімнатній температурі
- додаємо до манки дрібку солі та 100 г цукру
- перемішуємо
- чистимо гарбуз
- нарізаємо на великі шматки
- натираємо на тертці
- перекладаємо в миску до манки
- додаємо цедру одного апельсина
- додаємо соду
- перемішуємо тісто
- змащуємо форму олією
- викладаємо в неї тісто
- відправляємо пиріг в розігріту духовку приблизно на пів години
- вичавлюємо сік з одного апельсина
- додаємо до апельсинового соку 100 мл води та 100 г цукру
- ставимо каструлю з апельсиновим соком на плиту
- доводимо до кипіння
- варимо ще 5 хвилин після закипання
- вимикаємо плиту
- даємо заливці охолонути
- дістаємо пиріг з духовки
- виймаючи з форми, заливаємо нашим апельсиновим сиропом
- залишаємо пиріг до повного охолодження.
Смачного!
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