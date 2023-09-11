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Гарбузовий пиріг. Простий рецепт приготування

11 вересня, 2023 понедiлок
21:58
рецепти

Ви полюбляєте легку випічку, яка не завдає особливої шкоди фігурі? Тоді вам неодмінно слід приготувати гарбузовий пиріг за нашим рецептом

Пиріг із гарбуза на кефірі

Інгредієнти для пирога з гарбуза:

  • гарбуз - 400 г
  • манна крупа - 300 г
  • кефір - 250 мл
  • сода - одна чайна ложка
  • цукор - 100 г + 100 г
  • сіль – пів чайної ложки
  • цедра з апельсина – одна чайна ложка
  • вода - 100 мл

Покроковий рецепт приготування гарбузового пирога:

  • насипаємо в миску манку
  • заливаємо її кефіром
  • кефір беремо максимальної жирності при кімнатній температурі
  • додаємо до манки дрібку солі та 100 г цукру
  • перемішуємо
  • чистимо гарбуз
  • нарізаємо на великі шматки
  • натираємо на тертці
  • перекладаємо в миску до манки
  • додаємо цедру одного апельсина
  • додаємо соду
  • перемішуємо тісто
  • змащуємо форму олією
  • викладаємо в неї тісто
  • відправляємо пиріг в розігріту духовку приблизно на пів години
  • вичавлюємо сік з одного апельсина
  • додаємо до апельсинового соку 100 мл води та 100 г цукру
  • ставимо каструлю з апельсиновим соком на плиту
  • доводимо до кипіння
  • варимо ще 5 хвилин після закипання
  • вимикаємо плиту
  • даємо заливці охолонути
  • дістаємо пиріг з духовки
  • виймаючи з форми, заливаємо нашим апельсиновим сиропом
  • залишаємо пиріг до повного охолодження.

Смачного!

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