English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Герої України: "Він буде моїми крилами, а я буду його очима" – вдова найкращого льотчика ударної авіації Олександра Корпана
Ексклюзив

Герої України: "Він буде моїми крилами, а я буду його очима" – вдова найкращого льотчика ударної авіації Олександра Корпана

Тетяна Яворська
10 вересня, 2022 субота
18:45
війна з Росією Олександр Корпан

Командир авіаційної ланки 299 бригади ім. Василя Нікіфорова, капітан Олександр Корпан – найкращий льотчик ударної авіації за підсумками 2021 року. Учасник бойових дій, операції Об’єднаних сил, а з першого дня повномасштабного вторгнення громив колони російського ворога

Народився і виріс Олександр у Севастополі, в родині військових. 8 вересня йому мало виповнитись 28 років. Захищаючи рідну землю, 27-річний офіцер знищив понад сотню одиниць ворожої бойової техніки. За особисту мужність і героїзм посмертно нагороджений званням "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Еспресо розповість про льотчика, який понад усе любив небеса і пожертвував власним життям заради своїх побратимів і цивільних українців. 

Після окупації Криму в рідне місто не повертався

Олександр Корпан з дитинства любив літати. Виростав у військовій сім'ї – його батько 32 роки був борттехніком. Сам Олександр вже з 9 класу вступив у Севастопольський військово-морський ліцей, а згодом у Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Мама, пані Ніна пригадує, що син востаннє вдома в Севастополі був ще в 2014 році.

Олександр Корпан з мамою

"Для нас 2014 рік взагалі був суцільним жахом. Того року, 9 січня Сашко поїхав з дому, коли був на канікулах, і більше вже не повертався. Це була травма і для нього, і для родичів", – розповідає жінка. 

В дитинстві Сашко навчився плавати вже в 6 років і почував себе у воді, наче дельфін. Також багато працював з батьком на городі. Мама ж прививала синові любов до мистецтва. Грав на піаніно, хоч і неохоче про це пригадував. Дружина Олександра Юлія каже, що як його не просила, він не погоджувався виконати жодної мелодії, навіть на їхньому весіллі.

"Було піаніно і я дуже просила його зіграти. А він мені відповів: "Нізащо! Я нізащо більше не сяду за піаніно". Ніколи не погоджувався, як я не просила. Але в усьому іншому ми завжди знаходили спільну мову. Все разом планували. Хоч мало прожили разом, лише два роки, але в нас багато чого виходило. Завжди йшли до якоїсь мети. Він, бувало, напише список, що ми маємо зробити, і питає: "А, як то ми це встигнемо?". А я завжди казала, що зробимо і все буде добре. Так і виходило – досягали успіху, тішились, що нам все вдається. Але війна розбила наші мрії" – зі сльозами говорить жінка.

Юлія втікає від війни вже вдруге. Раніше, до 2014 року, жила в Донецькій області. Після нападу Росії приїхала до Харкова, де й познайомитись з майбутнім чоловіком. Каже, що Олександр одразу підкорив її своєю рішучістю.

"Вперше зустрілись у 2017 році. Було все дуже гарно, зараз це такі теплі спогади. Він підкорив мене рішучістю і мужністю. Ще й красень зі смаком в усьому! Я поспішала на перше побачення, а він прийшов з однією трояндочкою в целофані. Як це побачила, одразу хотіла повертатись назад. Але ми з'ясували, що він теж такого не любить, це продавець замотала її в целофан, бо був сильний вітер. Сашко сказав, що ця квітка виглядає "так собі", а я відповіла, "не те слово". Отак ми з цього в нашій сім'ї весь час жартували, це як мем був вже. Потім ще під дощ потрапили. Він мене захищав від дощу і вітру, і від павуків, яких я дуже боюсь. Наше перше побачення було для мене вражаючим, вже і тоді він був для мене героєм", –  зізнається Юлія. 

Дружина каже, що Сашко мав чудове почуття гумору, дуже любив жартувати. А мама Ніна пригадує, як тато йому казав: "От, Сашко, виростеш, буде кому нам води подати. А він виносить стакан і каже "Пийте зараз".

Мрії про малюка розбила війна

Про роботу Олександр Корпан розповідав мало, дружина до цього ставитися з розумінням. Загрозу повномасштабного вторгнення обговорювали, але Юлія не мав уявлення, наскільки все буде серйозно.

"Перед початком війни ми розмовляли телефоном і він мені сказав на всякий випадок скласти тривожну валізу. Я спершу сприйняла, як жарт, але як дружина військового зібрала в сумку найнеобхідніші речі. А вже о 4 годині прогримів вибух. Зрозуміла, що почалась війна. Жили ми на той час в Миколаєві. Я чітко знаю, що це таке, бо у 2014 році доводилось виїхати з окупованих територій. Після вибухів подзвонила чоловікові, телефон був вимкнений. Згодом віддзвонив і повідомив, що Росія напала на Україну, щоб я виїжджала. Я страшенно не хотіла нікуди їхати і його покидати, але чоловік наполягав. На війну його так і не провела", – додає Юля. 

Подружжя не встигло народити дітей, але завжди мріяло про малюка. Юлія Корпан пригадує, як покійний чоловік хотів, щоб їхня дитина народилась восени. 

"Сьогодні, в день його народження, ми мали дивитись не на портрет на його могилі, а тішитись моїй вагітності, чи народженню дитини", – каже жінка.

Загинув сам, щоб врятувати інших

Загинув Олександр Корпан 2 березня, під час повернення з чергового бойового вильоту. Здійснив справжній подвиг, відвівши охоплений полум’ям літак від аеродрому й ціною власного життя врятував життя побратимів і багатьох цивільних мешканців Старокостянтинова.

Читайте також: Герої України. Олександр Кукурба – повітряний бешкетник, який став жахом для окупантів

"Була загроза ракетного удару і хлопці підіймали літаки в повітря. Вони всі були завантажені боєприпасами й пальним. Що трапилось, я не знаю, але літак загорівся. Замість того, щоб Саші катапультуватися і врятувати своє життя, він врятував життя інших людей. Якби літак туди впав, загинуло б багато людей. Я більш ніж впевнена, що він морально б не зміг з цим змиритись. Тому прийняв рішення справжнього воїна – врятував їх, але загинув сам. Ми розуміємо і приймаємо його вибір, але нам від цього не легше. Це велика втрата, бо він був прекрасною людиною".

Олександр Корпан товаришував з іншим українським героєм-льотчиком Олександром Кукурбую, який також героїчно загинув у бою з російськими окупантами. Дружина Юлія зізнається, що, попри розпач, який відчуває після смерті чоловіка, навчилась у нього стійкості й мужності, що допомагає їй зараз витримати увесь біль.

"Мене тримає те, що я весь час щось роблю. Це можуть бути дуже важливі справи, а бувають дрібні. Намагаюсь жити, переживаю за батьків, стараюсь допомогти тим, хто цього потребує. Роблю це заради Сашка, бо знаю, що він це бачить. Він буде моїми крилами, а я буду його очима", – каже вдова.

Похований Олександр Корпан на Тернопільщині у місті Підгайці, поряд з могилами свої рідних. Мама Олександра – пані Ніна – розповідає, що у 2018 році прах батька відвезла похоронити на батьківщину. Після загибелі сина, вирішили там само поховати і його.

За життя Олександр Корпан був нагороджений відомчими відзнаками, серед яких пам’ятний нагрудний знак командувача Повітряних сил ЗСУ "Майстерність, честь, відвага", почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України "За досягнення у військовій службі", медаль "10 років сумлінної служби".

Еспресо продовжує серію розповідей про Героїв України, які боронили та боронять країну від російських загарбників. Більше історій читайте в нашій однойменній рубриці "Герої України".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Україна
ЗСУ
новини Тернопільщини
ЗСУ загиблі
Герої України
Читайте також:
російські окупанти
9 вересня, 2022 п'ятниця
"Путін намагається врятувати реноме". Розвідка відреагувала на відео з російською технікою, яка "поспішає" відбивати український контрнаступ
Володимир Путін
7 вересня, 2022 середа
Вкрадені телевізори? Подоляк відповів Путіну на його заяви про здобутки у війні з Україною
карта бойових дій
9 вересня, 2022 п'ятниця
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 4–9 вересня. Харківщина
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
10 вересня
20:00
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Ультрафашистська партія РФ вимагає повісити Путіна, як зрадника, - Піонтковський
19:56
У Маріуполі 4 людини підірвалися на замінованому заводі
Кадировці відправляють маріупольців на розмінування та знімають це на відео, - Андрющенко
19:55
Ексклюзив
путін путлер
Путін потрапив у власний "капкан", - військовий експерт Кевлюк
19:34
ЗСУ
Серед особового складу окупантів, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень, - Генштаб
19:27
Оновлено
Харків, обстріл
Росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова: одна людина загинула, ще дві постраждали
19:25
Ексклюзив
Я не вірю, що буде конфісковано майно російських олігархів, - адвокатка Козаченко
19:13
Петро Порошенко
Думаємо на два кроки вперед: Порошенко з волонтерами передають на фронт сотні пічок-буржуйок та радіостанцій
19:02
Оновлено
Шахтар - Чорноморець
УПЛ: "Шахтар" у компенсований час переміг "Чорноморець", результати інших матчів 4-го туру
18:59
ДБР затримало "начальника" окупаційної "поліції" Балаклії
ДБР затримало "начальника" окупаційної "поліції" Балаклії
18:37
Оновлено
ЗСУ
Українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією
18:31
Ексклюзив
волонтери
Зарано почали деморалізувати волонтерськирух: розріджувати тил - це злочин, - волонтерка Брітй
18:29
Янукович
Кабмін наклав повторні санкції на Януковича, Курченка, ексміністра Лєбєдєва й російського олігарха Дерипаску
18:01
Ексклюзив
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
ЗСУ видавлює росіян з Харківщини важкими боями. Не слід говорити про втечу росіян, - заступник голови Харківської ОВА Семенуха
17:51
Японія
Японія та США проведуть перемовини з питань безпеки у Східній Азії
17:41
Російський газ
РФ маніпулятивно залякує Захід можливими холодами без російського газу, - Центр при РНБО
17:20
Денис Шмигаль
Україна розблокує обмеження на експорт вугілля до Польщі та збільшить експорт електроенергії, - Шмигаль
17:12
Лисичанськ
Українські воїни вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
17:10
Куп'янськ
У звільненому Куп'янську затримали вчителів-рашистів, - Гончаренко
17:00
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
У статті Залужного та Забродського є ще два автори, - Піонтковський
16:31
на фото: евакуйовані
"Скидають ракети з людський зріст. Немає води, газу, світла, їжі": евакуйовані з Вугледара розповідають про безчинства росіян
16:19
Олаф Шольц
Олаф Шольц запевнив, що Німеччина готова до зупинки постачання газу Росією
16:18
Інтернет Асоціація України
Законопроєкт "Про медіа" загрожує тоталітаризмом у медійній сфері, - Інтернет Асоціація України
16:12
Анналена Бербок
Бербок у Великій Димерці пообіцяла подальшу допомогу з розмінуванням
16:02
Боєць "Азову" Орест
Полонений азовець Дмитро Козацький (Орест) здобув перші місця на фотовиставці в Парижі за світлини з Азовсталі
16:00
Павло Проскочило
По 350 тис. грн з водія. У Броварах голова ОВА продавав виїзд за кордон для волонтерів
15:47
Ексклюзив
Партизани
У Пологах партизани знищили будинок, у якому проживали російські військові, - депутатка Запорізької райради Сисоєва
15:28
Єнс Столтенберг
Росія залучила до війни в Україні понад 80% сухопутних військ, - генсек НАТО
15:23
СБУ в Куп'янську
Українські військові зайшли до Куп'янська
15:22
Ексклюзив
білоруські та російські військові
В Росії немає ресурсу для повторного наступу на Київ з території Білорусі, - військовий експерт Гендельман
15:15
European Working Place
Київський бульвар Дружби народів пропонують перейменувати на пошану королеви Єлизавети
15:12
колаборанти
Працювали на підприємство окупантів: підозру оголосили двом мешканцям Куп'янська
15:08
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Путін відчайдушно боїться мобілізації в Росії, але військові наполягають на цьому, - Піонтковський
15:04
Трофейна російська міна
На Харківщині ЗСУ захопили сучасні російські протитанкові міни
14:47
шеврон ЗСУ
Іспанська армія навчатиме українських військових, - ЗМІ
14:29
Втрати окупантів
ВМС ЗСУ знищили за тиждень понад 80 окупантів, 18 САУ, 15 танків і 3 склади з боєприпасами росіян
14:25
Олександр Довженко та Йосип Сталін
Довженко та Сталін: як "українське питання" перетворило дружбу на ненависть
14:14
окупанти
Військові пропагандисти РФ повідомляють, що російські окупанти залишили Ізюм
14:05
Ексклюзив
Путін
Щоб оголосити загальну мобілізацію в Росії Путіну потрібно визнати провал "спеціальної військової операції", - військовий експерт Гендельман
13:56
втрати окупантів
В Україні ліквідували російських капітана та лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
13:34
Маріуполь, завали Драмтеатру
У Маріуполі біля знищеного драмтеатру росіяни встановлюють сцену й планують проводити концерт, - Андрющенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV