Графіті "Мочить в сортирах" і докази воєнних злочинів: на Миколаївщині виявили ексрозташування окупантів
На деокупованій Миколаївщині виявили місце дислокації російського війська, де рашисти залишили погрозливі надписи на стінах і докази про воєнних злочинів
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури у звільненому від російських окупантів Миколаївському районі області тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - пише пресслужба.
Повідомляється, що 19 січня правоохоронці оглянули чергове місце дислокації рашистів у селі Максимівка.
В одному із будинків російські окупанти залишили боєприпаси, військову техніку та інші відомості, які свідчать про вчинення ними воєнних злочинів.
Крім того, рашисти залишили написи на стінах і дверях.
Також прокурори допитали місцевих жителів про перебування в населеному пункті армії РФ.
Тривають досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.
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