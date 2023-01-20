Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури у звільненому від російських окупантів Миколаївському районі області тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - пише пресслужба.

Повідомляється, що 19 січня правоохоронці оглянули чергове місце дислокації рашистів у селі Максимівка.

В одному із будинків російські окупанти залишили боєприпаси, військову техніку та інші відомості, які свідчать про вчинення ними воєнних злочинів.

Крім того, рашисти залишили написи на стінах і дверях.

Також прокурори допитали місцевих жителів про перебування в населеному пункті армії РФ.

Тривають досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.

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