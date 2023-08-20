Губернатор Курської області розбудував імітаційні лінії оборони на 10 млрд
Підпілля в Курській області надіслало фото імітації оборонних споруд, на які губернатор цього регіону Старовойт витратив понад 10 млрд рублів
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Також зазначається, що на "посилених лініях оборони" ніхто не бачить ні одного військовослужбовця.
Фото: Центр національного спротиву
За інформацією Центру національного спротиву, майже вся лінія державного кордону порожня. Інколи прибуває артилерія для обстрілу мирного населення України, та спецпідрозділи ГРУ та ССО ЗС РФ для проведення терактів на території Сумської області.
Фото: Центр національного спротиву
Також додається, що губернатор Старовойт заявив: "Роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони завершено у Курській області, робота проводилася спільно з Міністерством оборони Росії та Прикордонним управлінням Курської області. Третя лінія оборони буде готова до 5 листопада".
Фото: Центр національного спротиву
- Нагадаємо, зранку неділі, 20 серпня, у російському Курську, ймовірно, український безпілотник атакував залізничний вокзал: внаслідок цього поранено 5 людей. Також російська ППО нібито збила український дрон на підльоті до Москви, а у Ростові відпрацювала РЕБ.
- Також 20 серпня під Москвою горів склад російського інтернет-магазину Ozon.
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