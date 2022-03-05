ГУР оприлюднило список російських військових, які вторглись в Україну з Білорусі

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.



"Кожний українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список військовослужбовців 11 А ВПС та ППО російських окупаційних військ, які здійснюють вторгнення в Україну з боку РБ. Ви прийшли на нашу землю проводити спецоперацію по демілітаризації? Насправді ж вбиваєте мирне населення", - зазначили у міністерстві.



Українські захисники обіцяють показати ворогу, "що таке справжня демілітаризація, знищуючи їх один за одним".



Ознайомитись зі списком можна за посиланням.



Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала нове відео з полоненим російським загарбником, який, серед іншого, заявив, що президент РФ Путін їх зрадив.