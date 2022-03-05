ГУР оприлюднило список російських військових, які вторглись в Україну з Білорусі
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців 11 А ВПС та ППО російських окупаційних військ, які здійснюють вторгнення в Україну з боку Білорусі
Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.
"Кожний українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список військовослужбовців 11 А ВПС та ППО російських окупаційних військ, які здійснюють вторгнення в Україну з боку РБ. Ви прийшли на нашу землю проводити спецоперацію по демілітаризації? Насправді ж вбиваєте мирне населення", - зазначили у міністерстві.
Українські захисники обіцяють показати ворогу, "що таке справжня демілітаризація, знищуючи їх один за одним".
Ознайомитись зі списком можна за посиланням.
- Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала нове відео з полоненим російським загарбником, який, серед іншого, заявив, що президент РФ Путін їх зрадив.
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