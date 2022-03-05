"Нас Путин предал": СБУ опублікувала відео з полоненим окупантом

Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.







"Полонений російський танкіст коротко розповів про "успіхи РФ" на війні з Україною. Окупант наляканий тим жахіттям, свідком та співучасником якого став. Майже вся його рота загинула, а офіцери - тікали з поля бою. Російський загарбник плаче, він уже не сподівається повернутися додому, але просить маму піднімати людей, щоб зупинити безглузде вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

СБУ також зацитувала слова окупанта РФ: "Нас Путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…".

"Поширмо це відео, щоб воно дійшло до російської аудиторії і охочих відібрати нашу землю таки стало менше! Разом ми переможемо! Слава Україні", - наголосили в СБУ.