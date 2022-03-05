"Нас Путин предал": СБУ опублікувала відео з полоненим окупантом
Служба безпеки України опублікувала нове відео з полоненим російським загарбником, який, серед іншого, заявив, що президент РФ Путін їх зрадив.
Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
СБУ також зацитувала слова окупанта РФ: "Нас Путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…".
"Поширмо це відео, щоб воно дійшло до російської аудиторії і охочих відібрати нашу землю таки стало менше! Разом ми переможемо! Слава Україні", - наголосили в СБУ.
- Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України оприлюднили перші списки російських військових, які потрапили до полону Збройних сил України під час вторгнення в Україну.
- Служба безпеки України оприлюднила допит чергового російського окупанта, який потрапив до полону ЗСУ.
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